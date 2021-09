Quiosque do Parque dos Patinhos recebeu nova cobertura

O parque Rui Ramos, o mais visitado de Alegrete, começou a receber melhorias em pontos do local, como o quiosque do lago

A antiga cobertura de capim que estava ruim foi substituída. Os servidores da Secretaria de Infraestrutura colocaram a nova (cobertura). As telhas doadas pela SOTRIN foram todas lavadas e agora são a nova cobertura do quiosque.

Quiosque do Parque Rui Ramos

No local, também foram plantadas mudas de árvores e serão feitos outros reparos.

Em todo e qualquer local público da cidade, os cuidados de quem frequenta também e fundamental a sua preservação. Temos que ter uma consciência de que parque, praças e avenidas são de todos e, portanto devem ser cuidados. Ensinar as crianças desde cedo é fundamental.

Quiosque do Parque Rui Ramos

Um problema verificado no Parque são as mães que levam filhos, bem pequenos, para olhar os peixes e tartarugas do lago e jogam salgadinhos e outros alimentos aos animais. Isso não deve ser feito, porque não são produtos que servem para alimentar esses bichinhos. – Isso já faz parte da consciência que se deve ensinar as crianças comentou uma professora que estava no parque Rui Ramos.