Rachadura nos pés: receitas caseiras para hidratar

A tendência da pele extremamente seca é rachar, principalmente nos pés. Especialistas comentam que o problema surge quando a pele está muito seca e agrava devido ao peso do corpo e as pressões das atividades do cotidiano. O uso de hidratante nos pés pelo menos uma vez ao dia é essencial, porém muitas pessoas por esquecimento ou preguiça deixam de usar.

Quando o assunto é “por que o pé racha?”, podemos destacar diversos motivos, além do envelhecimento, que causam ou colaboram com o aparecimento de rachaduras:

Tempo seco;

Pele seca;

Andar descalço ou usar calçados abertos como chinelos ou rasteirinhas;

Falta de água no organismo;

Má alimentação;

Diabetes;

Micose;

Obesidade ou sobrepeso;

Alergias e

Lixar os pés em excesso.

Logo, a pergunta que vem a mente é: “por que lixar os pés causa rachadura se é para deixar ele liso?”, quando você lixa demais os pés, fica uma camada fina e lisa de pele e o seu corpo entende como se eles estivessem desprotegidos, fazendo com que o corpo forme uma camada ainda mais grossa no local que foi lixado.

Mas a notícia boa é que essas rachaduras podem ser tratadas em casa com receitas caseiras e baratinhas. Confira a seguir:

VASELINA E SORO FISIOLÓGICO

01 colher de sopa de vaselina

01 colher de sopa de soro fisiológico

Misture os ingredientes e passe suavemente em todo o pé. Juntos, esses ingredientes formam uma camada protetora contra o frio/calor e devolvem a elasticidade da pele, fazendo com que a pele volte ao normal.

BEPANTOL

Já ouvimos por tudo que o bepantol é um poderoso hidratante, usado em cabelos, bases, cremes e até em unhas. Quando aplicada na pele, ela auxilia na renovação celular e nutrição da pele, devido a vitamina B5 existente em sua fórmula. É só aplicar nos pés e deixar agir.

BABOSA E MEL

01 colher de sopa de babosa (aloe vera)

01 colher de sopa de mel

Misturar os ingredientes e aplicar nos pés, deixando agir durante a noite. Deve ser usado três vezes na semana para o efeito desejado. Essa misturinha é rica em nutrientes que colaboram com a elasticidade da pele e renovação celular.

ÓLEO DE COCO

Usado muito para hidratar os cabelos, o óleo também serve para eliminar as rachaduras. Basta aplicar e deixar agindo durante a noite e ele ajudará na cicatrização e na renovação celular.

Por: Geovanna Valério Lipa