O governo do Estado avançou na ampliação e modernização da rede de monitoramento meteorológico do Rio Grande do Sul com a instalação de um novo radar em Alegrete, na região da Fronteira Oeste. O equipamento, que integra um conjunto de quatro radares adquiridos pelo Executivo estadual, já é o segundo a ser implantado.

O Governador Eduardo Leite diz que o equipamento vai aprimorar a previsão de fenômenos meteorológicos severos e aumentar a precisão dos alertas à população. Na segunda, foi realizado o içamento da estrutura e fixação na torre; nos próximos dias, serão realizadas as ligações elétricas e de transmissão de dados. Após o período de calibração, o início de operação do radar está previsto para ocorrer em 5 de dezembro.

Com investimento superior a R$ 207 milhões, por meio do Plano Rio Grande, o governo do Estado está implantando, de forma inédita, uma rede própria de radares meteorológicos, que inclui os quatro equipamentos e garantirá cobertura em todo o território gaúcho, fortalecendo a capacidade de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos.

O primeiro radar da rede está em operação em Porto Alegre desde setembro de 2024, com alcance de 150 quilômetros. Os outros dois equipamentos serão instalados em Soledade e Pelotas. Em Soledade, a torre já está concluída e aguarda a chegada do radar ao Estado, prevista para o fim de novembro. Já em Pelotas, a instalação está programada para ocorrer até agosto de 2027.

“Infelizmente, não temos como impedir que eventos extremos aconteçam. Mas podemos trabalhar para identificar esses fenômenos com maior antecedência, saber com mais precisão onde eles vão atingir e qual será sua intensidade”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Porque o radar de Alegrete naquele local

A explicação do coordenador da Defesa Civil de Alegrete Adão Roberto Rodrigues é que para ser mais rápido e Alegrete não perdesse esse radar escolheram essa área que é do Município com a rápida liberação do local Poderia ser na área da UNIPAMP aporem dependia de liberação federal e isso poderia demorar Também se pensou no espaço do Sindicato Rural, porém em ambos dependia de trâmites burocráticos para liberação e isso poderia demorar e a cidade perder a instalação do equipamento, esclareceu.