Radar PAT: vem ver os assuntos que estão agitando o noticiário nesta segunda-feira

Greve, manifestações e apoio a Bolsonaro

Milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro foram às ruas em diversas capitais exigindo anistia para envolvidos no suposto golpe de 2023 e protestando contra o STF e o presidente Lula

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Crise diplomática e tarifas dos EUA

Os EUA impuseram taxas de 50 % sobre importações brasileiras a partir de 1º de agosto, em resposta ao julgamento de Bolsonaro. O governo brasileiro repudia, prepara retaliações e medidas de apoio a exportadores .

Impactos econômicos e resposta do governo

O ministro da Fazenda anunciou um pacote de apoio financeiro a empresas exportadoras afetadas pelas tarifas americanas, sem isenções fiscais diretas

Descoberta de petróleo pela BP

A BP anunciou a maior descoberta de petróleo e gás em águas profundas do Brasil em 25 anos, no campo Bumerangue, na Bacia de Santos, ampliando a expectativa de crescimento da produção nacional

Projeto de lei que enfraquece proteções ambientais

O Congresso aprovou legislação que reduz exigências de licenciamento ambiental e permite auto-certificação para projetos de impacto médio, gerando forte reação da ministra Marina Silva e de grupos ambientais .

Tensão entre Executivo e Congresso sobre o IOF

Decretos do governo para elevar o IOF foram derrubados pelo Congresso e suspensos pelo STF. O caso gerou conflito institucional entre os poderes e atraiu ampla atenção jurídica e política

Crise dos Correios

A estatal Correios acumulou prejuízo de R$ 1,7 bilhão no 1º trimestre de 2025 — o pior desde 2017 — levando à demissão do presidente da empresa em 4 de julho .

Destaque internacional para o Brasil

A imprensa estrangeira (EUA e Europa) tem focado nas tarifas sobre o Brasil, no julgamento de Bolsonaro, nas tensões institucionais e nas fluxos migratórios .

Encerramento do Mundial de Esportes Aquáticos

O Brasil finalizou sua participação no Mundial de Esportes Aquáticos em Singapura (11 de julho a 3 de agosto), com delegação de 50 atletas, mas sem medalhas conquistadas até então

Reestruturação na TV SBT

No dia 4 de agosto, o SBT anunciou o fechamento do setor de dramaturgia pela terceira vez, terceirizando produções e firmando parceria com a Disney para sua próxima novela em 2026