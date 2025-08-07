Radar PAT: você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje?

Brasil

Prisão domiciliar de Jair Bolsonaro provoca embate na Câmara

A decisão judicial que colocou o ex-presidente em prisão domiciliar gerou forte reação no Congresso. Parlamentares protagonizaram discursos acalorados e protestos no plenário, elevando ainda mais a temperatura política em Brasília.

Governadores anunciam medidas para conter impacto do “tarifaço” dos EUA

Com a entrada em vigor de tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, governadores de vários estados brasileiros anunciaram ações emergenciais para proteger exportações e setores produtivos locais.

Protestos em Brasília contra anistia e parlamentares

Manifestantes ocuparam áreas próximas ao Congresso Nacional para protestar contra possíveis políticas de anistia e demonstrar insatisfação com lideranças políticas. Os atos ocorrem em clima de tensão e mobilização popular.

Mundo

Tarifas dos EUA entram em vigor, mas mercados mostram recuperação

As tarifas comerciais de até 50% aplicadas pelos Estados Unidos em diversos setores entraram em vigor, mas os mercados globais reagiram com otimismo diante de sinais de estímulo monetário e lucros acima do esperado por grandes empresas.

Mercados globais seguem resilientes mesmo com incertezas econômicas

Bolsa de valores em alta, ações de grandes empresas tecnológicas valorizadas e expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve marcam o dia nos principais centros financeiros internacionais.

Empresas surpreendem nos resultados: Duolingo dispara, Lilly recua

Nos Estados Unidos, o mercado futuro reagiu com entusiasmo à alta de ações como Duolingo e DoorDash, enquanto a farmacêutica Eli Lilly registrou queda após resultados abaixo do esperado com um novo medicamento.

Inundações devastam regiões da Ásia após chuvas extremas

Chuvas torrenciais atingiram países como China, Índia e Paquistão, provocando alagamentos, deslizamentos e centenas de mortes. A situação é atribuída ao agravamento dos efeitos das mudanças climáticas.

Julho foi o terceiro mês mais quente já registrado na Terra

Com temperaturas até 1,25 °C acima da média pré-industrial, o mês de julho de 2025 entra para a história como um dos mais quentes já medidos, intensificando o alerta sobre o aquecimento global.

Extrema-direita influencia debate sobre imigração no Reino Unido

Grupos extremistas vêm moldando o discurso público sobre imigração, levando a protestos, polarização e críticas ao governo britânico por sua postura branda diante da escalada retórica.

Jato militar japonês cai no mar durante treinamento

Um caça da Força Aérea do Japão caiu no mar durante um exercício militar. O piloto conseguiu ejetar-se com sucesso e foi resgatado com vida, mas o caso levanta questionamentos sobre segurança nas operações aéreas.