Radialista Giovani Freitas, internado com Covid-19, recebe alta sob aplausos e forte emoção, veja vídeo

Na manhã desta quarta-feira(9), mais um paciente deixou a Santa Casa sob os aplausos da equipe e familiares. O paciente é o radialista da rádio Minuano, Giovani Freitas de 58 anos. Ele esteve internado por mais de 10 dias entre ala Covid e UTI.

Mais uma vez, a equipe médica que está na linha de frente do combate à Covid-19, desde o início, evidencia que esta é uma comemoração de todos.

Após esses dias entre a ala Covid e UTI, chegou o momento do radialista comemorar essa vitória juntamente com a esposa e a equipe de profissionais da saúde. “Agradeço de coração a todos que se empenharam para me atender nessa fase difícil que enfrentamos juntos. Muito emocionado, Giovani agradeceu de forma integral a todo quadro da Santa Casa e pediu proteção e saúde aos médicos, enfermeiros, técnicos e demais componentes que são incansáveis nesta batalha contra esse inimigo invisível.

O radialista estava ao lado da esposa Nargis Liedke. O corredor dos aplausos é uma forma de homenagear os pacientes em sua alta hospitalar. No período em que o radialista esteve internado, muitas correntes de orações e mensagens positivas de colegas, ex-colegas, amigos e familiares foram postadas nas redes sociais.

