RAE: a Rede de apoio que tem feito a diferença na educação em Alegrete

A RAE (Rede de Apoio à Educação) é uma iniciativa que visa fortalecer a parceria entre escolas, famílias e órgãos públicos para promover a educação de qualidade e o bem-estar dos alunos em Alegrete. Coordenada pela professora Marilene Vargas, a RAE é composta por uma rede intersetorial que inclui o CAPSi, CRAS, CREAS, UBSs, Conselho Tutelar e CAPS II.

Ela tem ido a várias escolas da cidade com objetivo de falar abertamente sobre Bullying e outras situações enfrentadas pelos estudantes e professores.

Um dos temas tratados pela RAE é sobre a FICAI 4.0: uma ferramenta para o desenvolvimento. A FICAI 4.0 é uma plataforma que apoia a RAE na implementação de ações e projetos que visam melhorar a qualidade da educação e o bem-estar dos alunos. Com a FICAI 4.0, a RAE pode monitorar e avaliar as ações desenvolvidas nas escolas e comunidades, garantindo uma abordagem mais eficaz e eficiente.

Ações Desenvolvidas

A RAE desenvolve ações em escolas municipais, estaduais, particulares e filantrópicas de Alegrete, com o objetivo de combater a infrequência e evasão escolar, zelar pela saúde física e mental dos alunos e garantir os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Recentemente, a Escola Marcelo Faraco mobilizou sua comunidade para receber a ação da Rede de Apoio Escolar que contou com a participação do advogado Onei Nicola Ferreira Filho, que falou sobre bullying e violência sistêmica, e da psicanalista Stefani Tortorela que discutiu os sentimentos envolvidos nos casos de bullying.

Parceria e Mobilização

A RAE é uma iniciativa que depende da parceria e mobilização de todos os envolvidos. A professora Marilene Vargas destaca a importância da colaboração entre escolas, famílias e órgãos públicos para garantir o sucesso desse trabalho. “Nossa meta é criar um ambiente seguro e acolhedor para todos os alunos, onde eles possam se desenvolver de forma saudável e feliz”, afirma.

A RAE é uma iniciativa importante para a educação em Alegrete e a parceria com a FICAI 4.0 é fundamental para o seu sucesso. Com a mobilização da comunidade e a colaboração de todos os envolvidos essas atividades da Rede podem fazer a diferença na vida dos alunos e promover uma educação de qualidade para todos, considera a professora .