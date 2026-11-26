A Rede de Apoio a Escola – RAE foi ao CAPS AD que realiza um trabalho que merece todo o reconhecimento. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas é muito mais que um serviço de saúde. É um lugar de acolhimento, de escuta, de respeito e de esperança. que acolhe e ajuda pessoas com algum tipo de dependência química a sair do vício.

Na sociedade, o trabalho do CAPS AD é essencial: Acolhe famílias e jovens em momentos difíceis Cuida de quem precisa, sem julgamento. Previne e trata o uso de substâncias lícitas e ilícitas, conforme a lei. Fortalece vínculos, devolve autoestima, abre caminhos Ajuda a manter nossos jovens na escola, na família e na comunidade. É ponte entre a saúde, a escola, a família e a rede de proteção

A RAE realiza um trabalho diferenciado para que nenhum aluno esteja fora da escola. E no CAPS AD acompanha alunos de escolas de Alegrete usuários de drogas que buscam o serviço da Secretaria da Saúde. “Infelizmente tem muitos jovens em vulnerabilidade e o nosso trabalho e auxiliar a eles, às vezes, as suas famílias, enfatiza Marilene.

Ela destaca que a parceria da RAE permaneça no CAPS AD, porque temos o mesmo objetivo: toda criança na escola, sempre alerta aos sinais, e uma sociedade mais humana, mais cuidada e mais protegida.

É mais uma parceria e novos laços para 2027 e fomos ao CAPS AD para agradecer a parceria que já existe, que já cuida, que já acolhe. E fomos também para firmar novos laços para 2027, porque quando a rede se une, quem ganha é a criança.

O CAPS AD atende famílias e jovens.

