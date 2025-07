RAE desenvolve ações para promover saúde mental e bem-estar em Alegrete

A iniciativa, que envolve profissionais de diferentes áreas e instituições públicas, busca garantir ambientes escolares acolhedores, combater a evasão e incentivar o autocuidado.

Entre as parcerias estabelecidas está o trabalho conjunto com o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), coordenado pela psicóloga Juliana Rodrigues, além da Brigada Militar, por meio do Capitão Gilmar Lança Nova e da Patrulha Escolar, representada pelos soldados Janaina Mota e Lisandra Sabino. A coordenação da RAE está sob responsabilidade da professora Marilene Vargas, especialista em Assistência Social no contexto familiar.

Também integram a rede o CREAS, o Conselho Tutelar, Unidades Básicas de Saúde, a 10ª Coordenadoria Regional de Educação (10ª CRE) e a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), além de voluntários de diferentes áreas como o advogado criminalista Dr. Onei Nicola Ferreira, a terapeuta Joceame Fagundes, a psicanalista Marileia Marchezan e a orientadora parental Cátia Cacau Gonçalves.

Entre as ações realizadas estão terapias, atendimentos psicológicos, rodas de conversa e atividades voltadas ao autoconhecimento. Essas iniciativas têm como objetivo combater o preconceito relacionado à busca por saúde mental, estimular o autocuidado e mediar conflitos dentro do ambiente escolar.

Na Escola Municipal de Ensino Básico Silvestre Gonçalves, Polo Educacional Rincão do 28, a assistente social Cláudia Gonçalves e a Dra. Renata Alves participaram de atividades que abordaram temas como a valorização da vida, o combate ao bullying e à violência sistêmica e a importância da permanência escolar.

De acordo com a RAE, a inclusão de crianças e adolescentes, independentemente de suas necessidades ou habilidades, é um dos pilares do projeto. As equipes atuam para que todos se sintam respeitados, valorizados e tenham acesso às mesmas oportunidades de desenvolvimento.

O projeto reforça a importância da articulação entre profissionais da educação, saúde, segurança e assistência social, além de voluntários, para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. Segundo a RAE, o trabalho conjunto fortalece o compromisso social de que lugar de criança é na escola, em segurança, com dignidade e respeito.