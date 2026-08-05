RAE intensifica ações para combater venda de bebidas alcoólicas a menores e cria selo de reconhecimento para estabelecimentos parceiros

A iniciativa busca reforçar o cumprimento da legislação que proíbe a venda, o fornecimento ou a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, fortalecendo a prevenção e a proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

As visitas às empresas têm caráter educativo. Durante a ação, representantes da RAE e das instituições parceiras conversam com proprietários e colaboradores, esclarecem dúvidas sobre a legislação vigente e destacam as consequências legais e sociais da comercialização de bebidas alcoólicas para menores de idade.

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A venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes é considerada crime, conforme estabelece a Lei nº 13.106/2015. A legislação alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/90), que, em seus artigos 81 e 243, proíbe expressamente a venda, o fornecimento, a entrega ou qualquer forma de disponibilização de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

Como forma de incentivar a adesão dos comerciantes à campanha, os estabelecimentos que demonstrarem compromisso com o cumprimento da legislação recebem o Selo RAE de Conscientização, reconhecimento destinado aos locais que atuam de forma responsável na proteção da infância e da juventude.

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A iniciativa também prevê novas etapas de avaliação. Os estabelecimentos poderão conquistar os Selos Prata, Bronze e Ouro, certificações que reconhecerão o comprometimento contínuo com as boas práticas de prevenção e com a promoção de um ambiente seguro para crianças e adolescentes.

Segundo a organização, a proposta vai além da fiscalização. O objetivo é criar uma cultura de responsabilidade compartilhada entre o poder público, os órgãos de segurança, o Ministério Público e a comunidade, envolvendo o comércio local como aliado na garantia dos direitos previstos em lei.

A campanha também reforça a importância da participação da população. Casos de venda de bebidas alcoólicas para menores ou outras violações dos direitos de crianças e adolescentes podem ser denunciados de forma anônima pelo Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos.

Com a mensagem de que “proteger é dever de todos”, a RAE, o Ministério Público, a Brigada Militar e os órgãos parceiros seguem mobilizados nas ruas para ampliar a conscientização e fortalecer uma rede de proteção cada vez mais atuante em defesa das crianças e dos adolescentes.