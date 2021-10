Rafael Siqueira, o quaraiense que vai representar Alegrete no Mister Diversidade

Nascido em Quaraí, Rafael dos Santos Siqueira sonha representar a 3ª Capital Farroupilha no Mister Diversidade do Rio Grande do Sul.

Rafael quer ajuda da comunidade

O evento será realizado na cidade de Cruz Alta nos dias 5 e 6 de novembro de 2021. Morando há oito meses em Alegrete, Rafael que cursa Enfermagem, possui diversos títulos de concursos de modelo. Em busca da colaboração e apoio da comunidade alegretense ele se prepara para que este sonho se torne realidade e traga este grande título que ele sustenta ser muito importante .

“Juntos somos mais fortes e nós podemos fazer acontecer, porque além de uma festa e de um concurso, é um momento de protestar no país que mais mata LGBT”, protesta Rafael que concedeu uma entrevista para o Portal Alegrete Tudo:

Mister Diversidade é o foco de Rafael

Portal: O que significa para ti concorrer ao Mister Diversidade do Rio Grande do Sul?

Significa muito para mim mais que uma festa e um concurso e sim um ato de protestar para nós que somos LGBT que sofremos dia a dia na sociedade e no mundo inteiro.

Quaraiense agradece o carinho da comunidade



Portal: Que tipo de apoio e como ajudar o Rafael a participar deste concurso em Cruz Alta ?

Bom gostaria que me ajudassem com patrocínio de lojas e apoiadores com o que puderem para que eu pudesse ir representar nossa cidade no maior concurso do Rio Grande do Sul.

Rafael já conseguiu um apoio do Mobja



Portal: Tu és natural de Quaraí e escolheste Alegrete para representar. Algum significado especial ?

Não representaria qualquer cidade com maior amor e carinho como iria fazer com a minha cidade natal. Mas como atualmente estou residente aqui em Alegrete representarei com todo meu potencial e respeito a cidade que me acolheu com maior amor e carinho.

Além da luta por um apoio, Rafael procura um trabalho em Alegrete

Portal: Falar em diversidade é fácil. Mas na pratica não é bem assim. Como tu analisas o movimento LGBT na Fronteira Oeste ?

No meu ponto de vista as pessoas da sociedade inteira tinha que vestir as cores da nossa bandeira e fazer a diferença e fazer acontecer ter mais apoio das prefeituras lojas comércios da cidade.

Rafael está cursando Enfermagem

Portal: Já sofreste algum tipo de preconceito. Se sim, qual foi tua reação ?

Sim já sofri e como sofremos ainda nessa década que vivemos. Minha reação foi falar e me impor aos meus direitos como cidadão e ser humano que apesar da nossa opção sexual também somos seres humanos.

Rafael se prepara para representar bem Alegrete



Portal: Já faz 8 meses que escolheste Alegrete como cidade para morar. Como está tua adaptação na 3ª Capital Farroupilha ?

Minha adaptação foi ótima. Fui super bem acolhido por todos alegretenses. Pois minha cidade natal também é bem tradicionalista então para mim não foi muito difícil foi muito tranquilo.



Portal: Como está a preparação para o Mister RS, explica um pouco mais como vai funcionar este concurso ?

Bom minha preparação é todos os dias na batalha de vida pois não é só uma festa e um concurso com coroamento e sim um protesto uma batalha para nós mostrar para a sociedade que temos nosso lugar e deveres na sociedade ele vai acontecer nos dias cinco e 6 de novembro de 2021 para escolher a nova corte que vai representar a diversidade do Rio Grande do sul

Portal: Tu está em busca de emprego, atualmente cursa Enfermagem. Quais são as dificuldades encontradas até o momento ?

Sim em busca de emprego. Quando trata-se de uma pessoa que é homossexual tudo fica mais difícil em relação a emprego apesar de estamos vivendo no século XXI temos muito preconceito ainda olhares diferentes a nossa pessoa e tudo fica mais difícil principalmente aos estudos que precisamos trabalhar para estudar nos que somos de família humildes

Portal: Qual a mensagem que tu gostarias de transmitir à comunidade alegretense ?

Bom povo alegretense venho pedir ajuda e apoio de todos para que esse sonho se realize para que eu possa tentar trazer esse este grande título muito especial para nossa cidade. Vista as cores da nossa bandeira e venha para esta luta que nós LGBT passamos diariamente juntos somos mais fortes e podemos fazer acontecer obrigado a todos e um grande abraço conto com cada um de vocês.

