Ramud, o empresário apaixonado por futebol é candidato à presidência da LAF

Hamud Maruf, nasceu em São Francisco de Assis e veio para Alegrete com 8 anos.

Três anos depois já estava no Flamengo, sua paixão era jogar bola desde piá. Hoje aos 50 anos, possui uma trajetória alicerçada no futebol alegretense.

Empresário, apaixonado pelo Grêmio pegou o gosto pelo futebol amador. Não é para menos, há duas gestões ocupa o cargo de vice-presidente da Liga Alegretense de Futebol. É nesse ambiente que se acostumou. Fez amigos e até criou um time de futsal nos anos 90, a Veste Bem.

Apoiador e incentivador nato do esporte no Município, já se considera alegretense de coração. Construiu negócios na cidade e aqui reside com a família há quase 42 anos. “Ramud”, como é conhecido e chamado, conta que iniciou na escolinha do Vinte de Setembro. “Fomos campeão em cima do Aimoré do Geraldo, fiz o gol da final, ganhamos 2 a 1”, se diverte Ramud.

Amante do futsal, foi um dos incentivadores para o retorno do Real às quadras. Se aventurou como treinador de alguns clubes do campeonato amador. Foi com este apaixonado pelo esporte que batemos um papo nesta semana.

Confira os principais trechos da entrevista:

Portal: Como está o planejamento da LAF em meio à pandemia ?

Referente a LAF nessa pandemia, estamos 100% fechados. Por enquanto, aguardamos a retomada do futebol, estamos auxiliando o pessoal lá do Palmeiras, que paralisou o torneio e precisa finalizar a competição. Também projetando o campeonato amador, que a gente ainda tem sonho dele retomar esse ano ainda.

Portal: Nasceste em São Francisco, já são 42 anos em Alegrete. Como tu resumiria essa trajetória até aqui na 3ª Capital Farroupilha ?

Cheguei com oito anos em Alegrete. Me considero alegretense, honrado em morar aqui onde fiz vários amigos, principalmente no meio esportivo. Comecei cedo no futebol, joguei no Flamenguinho fui para o amador no tempo das escolinhas, sempre envolvido no meio do esporte. No futsal criei o Veste Bem, depois acabei convidado para Liga. Atualmente sou vice-presidente, estou no terceiro mandato. Procuro sempre batalhar pelo esporte alegretense de forma geral.

Portal: Desde pequeno tu foste envolvido com esportes em Alegrete. O que o esporte agregou na tua vida ?

Verdade. O futebol agregou muito, me ajudou bastante a conquistar amigos aqui no Alegrete. Eu gosto de estar envolvido nas organizações, no meio esportivo. Agradeço aos meus amigos do esporte que sempre me abriram portas no setor esportivo.

Portal: Ano passado o futebol parou. Neste ano já estamos em Abril e sem solução. Como diretor de uma das maiores Liga de Futebol do sul do Brasil, existe possibilidade do amador voltar ainda em 2021 ?

Realmente tivemos que parar tudo. Estamos agilizando com os times para quando retomar a gente estar já bem organizado. O próprio campeonato da LAF, tem-se discutido, mas nada de forma oficial. Tenho esperança de que consiga fazer uma retomada ainda em 2021, todos vacinados, principalmente as categorias dos 55 e Cinquentinha, que vão ser as primeiras a retomar o futebol aqui Alegrete.

Portal: Tu és forte candidato para assumir a LAF, qual o teu projeto para o futebol amador de Alegrete ?

Sim, sou candidato a presidente da LAF. Quero fazer muitas coisas para que o futebol retorne nos bairros. Quero levar o futebol para os campos do nosso Alegrete. Do Vila Nova, Nacional, a Toca do Leão, o da Olaria, Umbu. O principal objetivo é fazer o futebol voltar aos bairros e trazer as escolinhas.

Portal: Existe um projeto entre LAF, UABA e Flamengo. Como está o andamento para concretização deste importante trabalho para a gurizada dos bairros ?

O projeto é supergenial. A parceria é forte, queremos resgatar o esporte nos bairros. Dar vida a locais que hoje estão abandonados. Professores formados, profissionais, então vai ser bem legal. A comunidade vai ganhar com isso, as comunidades dos bairros do Alegrete serão beneficiadas com esse superprojeto. Estamos focando na realização dessas atividades.

Portal: Qual a posição da LAF, quanto à proibição dos jogos ?

Estamos cumprindo o decreto estadual. O momento não é favorável para retomada dos jogos. Primeiro lugar a saúde de todos. quem sabe com a vacina aí, poderemos retornar jogos com portões fechados e seguindo protocolos de prevenção.

Portal: Como está a questão dos campos na Praça da Juventude ?

Sobre os campos da Praça da Juventude já tivemos até uma reunião com o prefeito Márcio Amaral e o vice-prefeito Jesse Trindade. Queremos utilizar aqueles dois campos para o campeonato. Buscar parceria para ajeitar o local, estamos agilizando formas de concretizar o projeto.

Portal: Tu criaste um programa esportivo na Rádio Alegrete. De que forma isso tem amenizado a saudade da bola rolar ?

Rolando a bola, é um programa que eu estou na rádio. Objetivo é levar para os ouvintes, os nossos esportistas, tudo sobre esporte. Iniciei bem na pandemia e faço entrevistas, mas quando tudo voltar ao normal, vamos noticiar o campeonato, resultados, jogos, classificação. Rola tudo que é do futebol alegretense.

Portal: Como desportista num ano difícil em que perdemos atletas do amador, qual a tua mensagem para todos atletas do Alegrete?

Foi um ano péssimo, perda de amigos, atletas pessoas do nosso convívio. A gente e todo mundo torce e reza que isso passe logo. Que rodo mundo seja vacinado e voltemos ao normal. Todo se abraçarem nos campos, fazer o churrasco aos sábados, e praticar o velho e bom futebol amador de Alegrete. Mas devemos continuar nos cuidando, ter fé que logo tudo isso vai passar.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo pessoal