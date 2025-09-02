Ranking: as 5 enfermidades que mais acometem os alegretenses — o que dizem os dados

A carga de doenças em Alegrete acompanha o perfil da Macrorregião de Saúde Centro-Oeste, da qual o município faz parte, e reflete também a realidade do Rio Grande do Sul. Relatórios oficiais recentes apontam quais enfermidades mais afetam a população e exigem atenção da rede pública — e como podem ser prevenidas.

A reportagem analisou documentos técnicos da Secretaria Estadual da Saúde (SES/RS), com séries de internações e óbitos por capítulos da CID-10 na macrorregião Centro-Oeste, além do Relatório Anual de Gestão (RAG/2023), do Plano Estadual de Saúde 2024-2027 — que destaca as principais ICSAP (internações sensíveis à Atenção Primária) — e painéis do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Também foram consultados dados sobre arboviroses, especialmente o comportamento da dengue.

1) Doenças do aparelho circulatório (hipertensão, insuficiência cardíaca, AVC, infarto)

São as que mais matam na macrorregião e têm maior relevância a partir dos 60 anos. Nas internações, lideram entre idosos e figuram entre os cinco capítulos mais frequentes entre 2016 e 2020. O padrão é compatível com o do RS.

Prevenção: controle de pressão, colesterol e diabetes; prática de atividade física; e atenção a sinais como dor no peito e falta de ar.

2) Doenças respiratórias (pneumonia, DPOC/bronquite, asma)

Entre crianças, estão no topo das internações; nos idosos, ocupam a segunda colocação. Pneumonias, bronquites e asma estão entre as cinco condições sensíveis à atenção primária mais comuns no RS, sinal de que vacinação, manejo adequado e ambientes livres de fumaça reduzem hospitalizações.

3) Neoplasias (câncer)

Passam a liderar as mortes dos 50 aos 79 anos e estão entre as principais causas de internação nessa faixa. O INCA projeta alta incidência para o período 2023-2025, reforçando a importância de rastreamentos de mama, colo do útero, colorretal e próstata.

4) Doenças do aparelho digestivo

Aparecem com peso elevado nas internações da macrorregião, incluindo hérnias, colecistites, doenças hepáticas e gastrointestinais.

Prevenção: dieta equilibrada, moderação no consumo de álcool, controle da obesidade e vacinação/testagem contra hepatites.

5) Infecções do trato urinário (ITU)

Estão entre as condições mais sensíveis à atenção primária, ao lado de insuficiência cardíaca, pneumonias, bronquites e asma. Mulheres, idosos e pessoas com comorbidades são os grupos mais vulneráveis. O acompanhamento clínico precoce evita complicações e internações.

A doença é sazonal e pode alterar o “pódio” das enfermidades infecciosas em anos epidêmicos. Em 2025, o RS registrou ampla circulação viral; Alegrete confirmou seu primeiro caso na 10ª semana epidemiológica.

O que isso significa para Alegrete

Envelhecimento e crônicas – A população da macrorregião está mais idosa. As doenças crônicas não transmissíveis (circulatórias, câncer e respiratórias) puxam as estatísticas de mortalidade e internações.

Atenção primária como escudo – As ICSAP mostram que ações simples, como vacinação, consultas regulares, manejo de crises e cuidados de higiene, evitam hospitalizações.

Rede local – A Santa Casa de Alegrete mantém serviços fundamentais, como clínica médica, UTI e oncologia. A integração com a atenção básica é decisiva para reduzir internações e garantir seguimento adequado.

Procure atendimento imediato se houver: dor no peito, falta de ar, fraqueza súbita em um lado do corpo (sinal de AVC), febre persistente com tosse ou dor/ardência ao urinar.

Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete

📍 Rua Major João Cezimbra Jaques, 200

📞 (55) 3120-1002 (segunda a sexta, das 7h às 13h30)

🌐 alegrete.rs.gov.br

SES/RS – Macrorregião Centro-Oeste (2016–2020).

RAG 2023 – SES/RS.

Plano Estadual de Saúde 2024–2027 – SES/RS.

INCA – Estimativas 2023–2025 (RS).

Painel Dengue SES/RS (2025).

As cinco enfermidades que mais impactam Alegrete — circulatórias, respiratórias, câncer, digestivas e infecções urinárias — representam a maior parte das internações e mortes evitáveis. O dado reforça que os investimentos mais custo-efetivos estão na base do sistema: atenção primária forte, rastreamento, vacinação e controle de fatores de risco. É nesse ponto que a rede consegue salvar mais vidas e aliviar a pressão sobre hospitais como a Santa Casa de Alegrete.