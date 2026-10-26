Ranking do Idese revela diferenças entre Educação, Renda e Saúde em Alegrete

Com índice geral de 0,569, município ocupa a 455ª posição no indicador de Saúde entre os 497 municípios gaúchos; revisão do Idese apresenta nova metodologia e dados referentes ao período de 2022 a 2024.

Alegrete foi classificado na faixa de Médio Alto desenvolvimento socioeconômico na Revisão 2026 do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese), divulgada pelo governo do Rio Grande do Sul. O município registrou índice geral de 0,569, resultado que reúne indicadores das áreas de Educação, Renda e Saúde.

Apesar da classificação geral, os resultados por dimensão revelam diferenças importantes no desempenho municipal. Enquanto Educação alcançou índice de 0,631, a dimensão Renda registrou 0,482. O resultado que mais chama a atenção é o da Saúde, com índice de 0,592, que coloca Alegrete na 455ª posição entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul.

Os dados integram a nova série histórica do Idese, que contempla os anos de 2022, 2023 e 2024 e utiliza uma metodologia atualizada para avaliar as condições de desenvolvimento socioeconômico dos municípios gaúchos.

Saúde é o principal ponto de atenção

Entre as três dimensões avaliadas, Saúde apresenta o posicionamento mais desfavorável de Alegrete no ranking estadual. Com índice de 0,592, o município ocupa a 455ª colocação, ficando entre os últimos do Estado nesse componente.

O resultado evidencia um ponto de atenção na avaliação do desenvolvimento local, uma vez que o Idese considera diferentes indicadores relacionados às condições de vida da população. A posição no ranking, isoladamente, não explica quais fatores determinam o desempenho municipal, mas aponta uma área que merece atenção na análise e no planejamento de políticas públicas.

Na Educação, Alegrete obteve índice de 0,631, ocupando a 288ª posição estadual. Já na dimensão Renda, o índice foi de 0,482, correspondente ao 298º lugar.

A diferença entre os resultados mostra que o desempenho do município não é uniforme nas três áreas avaliadas. Embora a classificação geral seja Médio Alto, os indicadores específicos apresentam desafios distintos, especialmente na Saúde e na Renda.

Os números de Alegrete por dimensão

Índice geral: 0,569 — classificação Médio Alto.

0,569 — classificação Médio Alto. Educação: 0,631 — 288ª posição.

0,631 — 288ª posição. Renda: 0,482 — 298ª posição.

0,482 — 298ª posição. Saúde: 0,592 — 455ª posição.

Nova metodologia estabelece outra base de comparação

A Revisão 2026 do Idese foi elaborada pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do governo estadual.

O estudo incorpora bases de dados mais recentes, incluindo informações do Censo Demográfico de 2022, do Cadastro Único (CadÚnico) e do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers).

O índice permanece organizado em três blocos — Educação, Saúde e Renda —, distribuídos em seis sub-blocos e 17 indicadores. Também foram atualizados os parâmetros de padronização e adotada uma classificação com sete níveis de desenvolvimento, de Muito Baixo a Muito Alto.

Segundo o governo estadual, as mudanças buscam representar com maior precisão as condições de vida da população e aprimorar o acompanhamento do desenvolvimento socioeconômico.

Uma ressalva importante é que, devido às alterações metodológicas, os resultados da nova série não podem ser comparados diretamente com os das edições anteriores do Idese.

Estado apresenta avanço entre 2022 e 2024

No Rio Grande do Sul, o índice geral passou de 0,531 em 2022 para 0,561 em 2023, chegando a 0,601 em 2024. O resultado estadual corresponde à faixa de Médio Alto desenvolvimento socioeconômico.

Entre as dimensões, Saúde apresentou o maior índice em 2024, com 0,659, seguida por Educação, com 0,589, e Renda, com 0,554.

No ranking geral dos municípios, Nova Ramada liderou o Estado, com índice de 0,776, seguida por Rondinha, com 0,762, e Nova Candelária, com 0,761. Entre os municípios com mais de 50 mil habitantes, Farroupilha registrou o maior índice, de 0,736, seguida por Ijuí, com 0,699, e Erechim, com 0,692.

Ao todo, 179 municípios gaúchos foram classificados na faixa de Alto desenvolvimento socioeconômico, 241 em Médio Alto, 72 em Médio e cinco em Médio Baixo. Nenhum município ficou nas faixas Baixo ou Muito Baixo.

Indicador auxilia no planejamento de políticas públicas

O Idese é utilizado para sintetizar informações sobre o desenvolvimento socioeconômico e apoiar a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas.

Para Alegrete, os resultados permitem observar o posicionamento do município em relação aos demais municípios gaúchos e identificar diferenças entre as dimensões avaliadas. A colocação na área da Saúde, especialmente, destaca a importância de aprofundar a análise dos indicadores que compõem esse bloco.

Os dados completos podem ser consultados no IdeseVis, plataforma interativa desenvolvida pelo DEE que reúne mapas, gráficos, rankings e informações detalhadas dos 17 indicadores para os 497 municípios do Estado.

A ferramenta permite acompanhar os resultados por município, região e dimensão, oferecendo subsídios para gestores públicos, pesquisadores e população avaliarem os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento local.