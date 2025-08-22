Raridade no campo: ovelha dá à luz quadrigêmeos em Alegrete

Na propriedade de Rafael Fantinel, uma ovelha surpreendeu ao dar à luz quatro cordeirinhos de uma só vez. O nascimento de quadrigêmeos na espécie é considerado raro e chamou a atenção pela vitalidade dos filhotes e da mãe.

“Não é algo que se veja todos os dias. Temos poucas ovelhas e, mesmo assim, fomos presenteados com esse acontecimento. A mãe e os filhotes estão bem, mas como ela não consegue amamentar todos, ajudamos com mamadeira”, contou Rafael ao Portal Alegrete Tudo.

De acordo com criadores, partos múltiplos são possíveis em ovinos, mas geralmente limitam-se a dois filhotes. Casos com três já são pouco frequentes e, com quatro, entram para a lista de raridades do campo. A atenção redobrada é fundamental: alimentação suplementar e monitoramento constante ajudam a garantir que todos cresçam com saúde.

Na propriedade, a cena dos quatro cordeirinhos juntos tem despertado encantamento. Entre mamadeiras, cuidados e fotos para registrar o momento, a família Fantinel vive dias de trabalho intenso, mas também de celebração. “É cansativo, mas é um privilégio poder testemunhar algo tão especial”, disse Rafael.

A médica-veterinária Adriana Stiegger, coordenadora do curso na Urcamp e profissional do Canil, destaca que o caso não é comum e que, muitas vezes, para garantir a sobrevivência, é necessário realizar complementação alimentar. Segundo ela, o que pode ter ocorrido é que a ovelha tenha apresentado um quadro de superovulação.

O episódio, além de curioso, reforça a capacidade do campo de surpreender, mesmo para quem está acostumado à lida diária com os animais. Uma prova de que, na vida rural, sempre há espaço para acontecimentos que arrancam sorrisos e renovam o encantamento com a natureza.