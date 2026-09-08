Rastro dos furtos leva Brigada Militar até carne de ovino e suspeito no Caverá

A Brigada Militar realizou, na tarde desta terça-feira (8), uma ação de combate a furtos de ovinos registrados na localidade do Caverá, no interior de Alegrete. A operação faz parte do reforço do policiamento na área rural durante o período dos Festejos Farroupilhas.

Segundo a Brigada Militar, os elementos levantados levaram os policiais até um imóvel que estaria relacionado aos deslocamentos realizados após os furtos.

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Durante o patrulhamento nas proximidades da residência, os policiais abordaram um homem, com alcunha de Mijo. Conforme o relato da Brigada Militar, ele admitiu participação nos furtos e informou que havia, dentro do imóvel, carne de ovino que seria proveniente dos delitos investigados.

Nas buscas, foram localizados aproximadamente 6,580 quilos de carne de ovino, entre cortes como quarto e paleta, além da cabeça do animal.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com o suspeito, para o registro da ocorrência e a adoção das demais medidas legais, junto à Decrab.

A Brigada Militar informou que a ação integra o conjunto de medidas adotadas para ampliar a segurança e combater crimes no meio rural de Alegrete durante o período dos Festejos Farroupilhas.