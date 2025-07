Ravenna e Serpentes disputaram etapa da Liga Mista de Vôlei

Divididas em duas cidades, a etapa ocorreu simultaneamente em Santana do Livramento e Caçapava do Sul e contou com diversos times das regiões. O município de Alegrete contou com dois times representantes na competição de voleibol. O Ravenna foi para a cidade de Santana do Livramento e a equipe dos Serpentes jogou em Caçapava do Sul.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A equipe do Ravenna avançou da fase de grupos e foi para as quartas de final e acabou eliminada, e trouxe um 5° lugar na classificação geral. O Ravenna teve os destaques Marluã e Natália no jogo 1 e os atletas Bruno e Paola como destaques no jogo 2.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Já o time do Serpentes passou da fase de grupo, venceu nas quartas e na semifinal caiu, perdeu a disputa do 3° lugar ficou em 4°na etapa. Vitor e Sheila foram destaques do jogo 1 e Jorge e Sidiane destaques do jogo 2.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ao todo, as delegações de Alegrete contaram com 24 atletas representando o voleibol de Alegrete.