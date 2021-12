Reajuste do IPTU 2022 é pelo IGPM e o percentual não é baixo

Essa é uma das obrigações que mexe no bolso das pessoas, logo depois das festas de final de ano. O índice de reajuste segue, o IGPM- Índice Geral de Preços do Mercado, conforme a inflação dos últimos 12 meses e, neste caso, de novembro de 2020 a outubro de 2021.

A correção via indexador estabelecido no Código Tributário Municipal, e a apuração do IGPM- Índice Geral de Preços do Mercado foi de 21,74% – explicou o Prefeito.

A partir da entrega de todos os carnês do IPTU de 2022, o contribuinte tem duas opções de pagar o imposto com desconto.

Segundo Prefeito Márcio Amaral, o desconto de 20% cota única é até o dia 10 de fevereiro ou 10% de desconto em cota única para dia 10 de março. As parcelas mensais começam de 10/03 até 10/12. Período de março a dezembro, ou seja, 10 meses para o contribuinte que optar por pagar parcelas mensais.

O Secretário de Orçamento e Finanças, Luiz Cáurio acrescenta que as parcelas do dia 15 (meio do mês) foram antecipadas para o dia 10 tentando melhorar a adimplência.



Alegrete é o maior Município em extensão territorial do Estado e tem uma peculiaridade relacionado à área urbana- a maioria dos bairros foram originados por ocupações.