Real abre returno da Liga Gaúcha com um empate na Arena

O jogo foi totalmente diferente de uma semana atrás, contra APF de Gentil, onde o representante alegretense sentiu o desgaste da viagem e foi facilmente abatido pelo adversário.

No sábado (4), na Arena Esportes e Lazer, o Real tentou de todas as maneiras vencer o jogo, mas encontrou um adversário disciplinado e bem postado em quadra.

A delegação de Gentil chegou em Alegrete quase 3 horas antes da partida e a viagem em um ônibus leito poupou os jogadores.

Em quadra o Real iniciou aplicado e jogando com bastante intensidade, conteve os avanços da APF. A equipe alegretense reclamou de dois pênaltis não marcados e isso custou caro ao Real. Na primeira etapa acabou saindo atrás no marcador e sofreu muito para buscar o empate com Pablo Witt, mesmo com o adversário com as faltas estouradas.

Jogo na Arena entre Real e APF

Na etapa final o Real voltou disposto a vencer o jogo, na base do tudo ou nada. A virada veio com Renan, 2 a 1 Real. Mas o empate de Gentil não tardou muito e a virada nasceu num erro de saída, 3 a 2 APF.

O Real sofreu uma intensa pressão e a APF ampliou através de uma cobrança de escanteio, com finalização de longa distância atrapalhando o goleiro alegretense, 4 a 2 Gentil.

Numa reação heroica, o Real empatou o jogo em 5 minutos, Lucas Sonego e Douglas Ramos igualaram o placar 4 a 4.

Nos minutos finais novamente em outro escanteio e uma finalização longa, jogada anunciada do adversário, o Real levou o 5 a 4, em menos de dois minutos para o fim do jogo.

APF – Gentil

Mas o empate veio no finalzinho com mais um gol de Lucas Sonego. Final na Arena, Rela 5, APF 5. “Tomamos o quinto gol, a um minuto e trinta para acabar o jogo empatamos novamente a partida, soubemos reagir o jogo, mas infelizmente acabamos errando algumas finalizações ao final do jogo. A competição está difícil mas o grupo acredita e a gente também. Temos ainda 5 jogos pela frente e com toda certeza iremos fazer de tudo para que consigamos mais pontos fora e em casa”, avaliou o técnico Alonso Medeiros.

A rodada ainda teve vitória da AFSJI sobre a ANBF, 4 a 1 e SR Futsal 6 a 1 na ABELC. A liderança é da Fontoura Xavier com 15 pontos e um jogo a menos da SR Futsal que encostou com 15 pontos em 7 jogos. ABELC e AFSJI tem 10, ANBF 9, APF 8 e Real 2.

No próximo dia 11, o Real vai a Novo Barreiro encarar a ANBF. Precisando vencer na competição, o Real necessita no mínimo três vitórias em cinco jogos.

Foto: Roger Severo