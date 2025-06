Real Capão: escolinha de futebol transforma vidas e forma cidadãos há três anos

Criada como um projeto social sem fins lucrativos, a iniciativa já atende mais de 100 alunos, oferecendo aulas gratuitas de futebol e assistência às famílias em momentos de necessidade.

Além do treinamento esportivo, o projeto busca atuar diretamente nas dificuldades enfrentadas pela comunidade. A escolinha distribui cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, ajuda no retorno às aulas com materiais escolares e mantém presença ativa em períodos de maior adversidade, como nas enchentes que atingiram a região nos últimos anos.

A inclusão é um dos pilares do Real Capão. O projeto atende meninos e meninas de todas as idades, sem distinção de condição social, e acolhe crianças com deficiência, utilizando o esporte como ferramenta de desenvolvimento motor, social e emocional. “Aqui não tem rico ou pobre. Todos são iguais, aprendem o esporte e também a disciplina. Queremos formar atletas, mas, acima de tudo, formar pessoas do bem, tirando jovens da depressão e das ruas”, destaca o professor Samuel, presidente e fundador da escolinha.

O projeto é mantido exclusivamente por trabalho voluntário. São três professores responsáveis pelas atividades: Samuel, que atua como presidente, a professora Marta, vice-presidente, e a professora Sheina. Nenhum aluno paga qualquer valor para participar. A estrutura é possível graças ao apoio dos pais, mães, responsáveis e pequenos empresários da cidade que acreditam na importância do esporte para transformar vidas.

Apesar dos resultados alcançados, a equipe do Real Capão reforça que ainda faltam recursos para ampliar o atendimento e melhorar as condições das aulas. “Precisamos de mais apoio e de um olhar com atenção e carinho da prefeitura e dos órgãos responsáveis pelo esporte e cultura. E também da mídia, que muitas vezes foca apenas no centro da cidade. Estamos aqui, trabalhando diariamente por essa comunidade”, afirma Samuel.

Para quem desejar apoiar o projeto, seja como voluntário, parceiro ou patrocinador, o contato pode ser feito diretamente com a equipe da escolinha.