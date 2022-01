Real completa 63 anos, nos últimos três marcado pelo retorno das atividades

A Sociedade Esportiva Real Alegrete completa 63 anos nesta quinta-feira (7).

Fundado em 6 de janeiro de 1959, o Real se reinventou e depois de um passado brilhante conseguiu dar a volta por cima e retornar às quadras. Na época, Alegrete era representado por alguns times, então surgiu a ideia de criar mais um, somente para representar Alegrete.

O time usava o nome de E.C. Real Alegrete. Nos anos 60 e 70 o Real fez a sua história, ganhando campeonatos municipais, sagrando-se cinco vezes campeão consecutivo na categoria Juvenil e categoria Adulto. O Real participou também de campeonatos de nível estadual nos anos 70.

Time do Real nos áureos tempos do futsal gaúcho

Carteira histórica

Real 1974

Pela Sociedade Esportiva Real já passaram diversos atletas e técnicos que hoje fazem um grande trabalho em clubes do Brasil e exterior. Um desses grandes nomes é o auxiliar técnico da Seleção Brasileira Cléber Xavier, que jogou no Real antigamente. A Carteira de sócio de um dos grandes na História do Real. Hermes Pinheiro de Souza o popular Catita, resgata a brilhante história do clube de futsal alegretense.

Durante alguns anos Alegrete ficou sem representante no futsal e, no ano de 2018, uma comissão optou por ativar o Real ,dando nome a ”Sociedade Esportiva Real”.

O Real participou da Liga Gaúcha de Futsal – Liga 3 no ano de 2018 , fazendo uma campanha boa e passando para a segunda fase da competição, disputando quadrangulares na região, sempre elevando o nome da cidade de Alegrete. Em 2021, não teve o mesmo sucesso. Jogando na série principal do futsal gaúcho acabou rebaixado para Série B.

Real encarou certame na Série A

Real montou um grupo para o estadual

Real carimbou acesso a Série A

Pensando nas próximas gerações, o Real também tem escolinhas de futsal, inclusive disputando alguns importantes certames de base na região. Destaque a participação na Copa Santiago de Futsal Menor e Jogos da Solidariedade.

O ex-atleta profissional Rodrigo Gasolina é que coordena a gurizada da base. Equipes dos 7 aos 17 anos, demonstram o cuidado que o Real tem com as futuras gerações.

Gurizada da base do Real

Hoje o Real conta com um centro esportivo com quadra de futsal indoor e quadra society. O atual presidente Gilson Barcelos destaca o trabalho.

“Depois de muitos anos sem atuar em competições estaduais e municipais o clube nunca foi esquecido pelos seus fundadores e ex-atletas que por força maior não tocaram para frente a equipe sem recurso financeiros. Mas uma turma de amantes da S.E Real, se reuniram em 2017 e levantaram a bandeira realista e a equipe já participou de duas competições em 2019 e 2021, vamos para o terceiro ano em 2022”, pontou Barcellos.

Real jogou estadual com muito esforço

Um grupo de abnegados como o vice-presidente Zeca Grisa, Rogério Trindade, Paulo Caju, diretor de esportes Eduardo Bandeira, Demar Côrrea, Alonso Medeiros, Paulo Bandeira, Wado Mendonça entre outros tem contribuído com as ações do clube.

Fotos: PAT e reprodução