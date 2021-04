Real confirma intenção de disputar o Gauchão Série B de futsal

Compartilhe















As novidades seguem a todo vapor na Liga Gaúcha de Futsal. Embora a preocupação, o cuidado e a busca por condições melhores e competições cada vez mais bem organizadas para oferecer aos clubes do Futsal Gaúcho, a entidade trabalha forte nos bastidores.

Na semana passada, a diretoria da LGF, liderada pelo Presidente Nelson Bavier, focou boa parte de suas atenções aos clubes pertencentes ao Gauchão de Futsal Série B e Série C.

E a notícia boa foi a confirmação da Sociedade Esportiva Real entre os clubes que vão disputar a Série B. Conforme o presidente do clube alegretense Gilson Barcelos, resta ao clube quitar a 1ª parcela junto à Liga, para estar apto a disputa. “Restam apenas detalhes para definir a participação do Real no Gauchão”, frisou Barcelos. A taxa é de 2 mil reais por clube, divididos em duas parcelas. A primeira deve ser quitada até o dia 30.

A Liga fez diversas reuniões pontuais com os clubes envolvidos nas disputas, projetando o calendário das competições e colhendo diversos anseios dos clubes que buscarão a ascensão de divisão no ano de 2021. Mais de 40 clubes marcaram presença somadas as duas reuniões.

A competição foi unificada e vai contar com 19 clubes que estão credenciados à disputa. São 15 equipes oriundas da Liga Gaúcha 2 e mais 4 clubes vindos da Série Prata 2020.

Confira os clubes com direito de participação e intenção manifestada. Com raras exceções, todos estiveram presentes na última reunião:

1 – S. E. REAL (Alegrete)

2 – XV DE NOVEMBRO (Vila Maria)

3 – AGE (Guaporé)

4 – CERRO LARGO FUTSAL (Cerro Largo)

5 – ABELC (Boa Vista do Buricá)

6 – FONTOURA XAVIER FUTSAL (Fontoura Xavier)

7 – SERCCA (Casca)

8 – AFSJI (São José do Inhacorá)

9 – E. C. CRUZEIRO (Canguçu)

10 – IBIRA FUTSAL (Ibiraiaras)

11 – ASF (Serafina Corrêa)

12 – SANTA ROSA FUTSAL (Santa Rosa)

13 – NADAS BRANCO (Rio Pardo)

14 – OMF (Carazinho)

15 – ANBF (NOVO BARREIRO)

16 – FIGUEIRA (Tupanciretã)

17 – MACLÉRES (Júlio de Castilhos)

18 – MENINO DEUS (Santa Cruz do Sul)

19 – LA MÁQUINA (São Sepé)

Dentre eles, 11 já formalizaram sua participação. O prazo para novas confirmações expira no dia 30/04. Confira os confirmados no Gauchão de Futsal Série B 2021:

1 – S. E. REAL (Alegrete)

2 – XV DE NOVEMBRO (Vila Maria)

3 – AGE (Guaporé)

4 – FONTOURA XAVIER FUTSAL (Fontoura Xavier)

5 – AFSJI (São José do Inhacorá)

6 – IBIRA FUTSAL (Ibiraiaras)

7 – ASF (Serafina Corrêa)

8 – SANTA ROSA FUTSAL (Santa Rosa)

9 – NADAS BRANCO (Rio Pardo)

10 – OMF (Carazinho)

11 – ANBF (NOVO BARREIRO)

A competição tem previsão de início para o dia 17 de julho, e será realizada sob o cumprimento do protocolo de jogos da LGF, hoje, em análise pelo Gabinete de Crise do Governo do Estado. A Liga também buscará junto aos poderes públicos municipais as liberações necessárias para os clubes realizarem suas atividades preparatórias. A ideia inicial é para que a competição conte com dois grupos regionalizados na 1ª FASE.

Júlio Cesar Santos Fonte: LGF Foto: Rafael Pedroso