Real dá o pontapé inicial na Série Prata neste sábado em Alegrete

Neste sábado (3), a Sociedade Esportiva Real entra em quadra pela primeira partida da Série Prata de futsal. A equipe enfrenta o bom time da Ser Itacurubi que no ano passado ficou com a terceira colocação da categoria e promete dar trabalho ao time alegretense.

O Real fez diversas mudanças em seu elenco agregando jogadores rodados e experiência em Série Prata. Atletas como Douglas Ramos, Nathan Fagundes, Vitor Otávio Irizaga e Ércio Silveira, fazem parte de uma base de time com mais rodagem no elenco. Além deles, o time alegretense agregou jogadores oriundos da base que prometem ajudar com muita vitalidade ao longo da competição.

O time vem se preparando ao longo dos últimos meses para esse jogo em específico, pois se tratando de uma estreia, requer toda uma preparação especial. O time adversário já fez sua estreia e perdeu diante dos seus domínios para a forte equipe do Cerro Largo.

A bola rola a partir das 20h no ginásio da Arena Esporte e lazer e a diretoria e membros da comissão do Real convidam a todos para assistirem ao confronto que é de suma importância para o decorrer da Série Prata.