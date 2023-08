Real deixa escapar vitória nos minutos finais e se complica na Série Prata

No último sábado, 19, a Sociedade Esportiva Real enfrentou a boa equipe do Independente de Lavras do Sul e ficou no empate em casa, pela penúltima rodada da Série Prata. O representante alegretense fez uma bela partida, porém, deixou escapar os três pontos nos minutos finais do confronto.

O Real vinha de um grande resultado fora de casa contra a equipe do URF de Rio Grande, quando conseguiu arrancar um ponto longe dos seus domínios. Cercado de expectativa, o time de Alegrete entrou em quadra buscando a vitória dentro de casa, no qual garantiria um melhor lugar na tabela de classificação.

O confronto começou e a equipe da casa tinha o domínio da partida, o Real abriu o placar com Mohamed e ampliou no fim do primeiro tempo com Izaque. O jogo parecia dominado, entretanto, a equipe do Independente mexeu nas peças e conseguiu equilibrar as ações da partida. O time de Alegrete vencia pelo placar de 4 a 1 e deixou o adversário empatar o jogo e o resultado final foi de 4 a 4.

O Real está com 8 pontos na tabela de classificação, precisa vencer seu último jogo e ainda depender de resultados paralelos para garantir a vaga entre os classificados do Estadual. A equipe alegretense enfrenta a AVF de Manoel Viana no dia 2/09, precisando vencer esse jogo que promete uma grande mobilização em virtude de tratar-se de um clássico da região.

Fotos: reprodução