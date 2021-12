Real é campeão na Sub-15 e Eliseo’s fatura a Sub-11 dos Jogos da Solidariedade

No feriado municipal da padroeira Nossa Senhora Imaculada da Conceição Aparecida, foi de decisão nos Jogos da Solidariedade. Treze jogos foram realizados no ginásio da Arena.

Foram realizados 13 jogos no feriado

Destaque para o excelente trabalho nas categorias de base. O Real e Eliseo’s comprovaram o excelente trabalho com as categorias de base e venceram nas categorias Sub-15 e Sub-11 respectivamente.

Público prestigiou jogos na Arena

A disputa iniciou logo cedo com a Sub- 11, na fase classificatória o Bola Brasil de Uruguaiana fez 3 a 0 na ASSAD Alegrete. Logo após pela Sub 15, quadrangular final o Real aplicou 6 a 0 no SER Ceva/Arena e o Eliseos Futsal superou a ASSAD por 2 a 1 e acabou perdendo para o SER Ceva/Arena pelo mesmo placar. Já o Real fez 2 a 0 na ASSAD.

Voltando ao Sub-11, fase classificatória o Eliseos Futsal Alegrete empatou em 4 a 4 com o Bola Brasil de Uruguaiana. Pelo Sub-15, ASSAD aplicou 5 a 2 no SER Ceva/Arena e pela semifinal no Sub-11, o SER Ceva/Arena fez 3 a 0 no Bola Brasil de Uruguaiana. Na outra semifinal deu Eliseos Futsal 9 a 1 na SE Real.

Encerrando o quadrangular final na Sub-15, o Real assegurou o título vencendo por 4 a 1 o Eliseos Futsal. Na final do Sub-11 o Eliseos Futsal ganhou por 4 a 2 no SER Ceva/Arena.

A premiação no Sub-11 teve como campeão Eliseos Futsal Alegrete, vice SER Ceva/Arena Alegrete, 3º Lugar Bola Brasil de Uruguaiana (campanha geral). O goleador foi Diogo Paim Rosa (Eliseos Futsal ) – 9 gols e a Defesa Menos Vazada: Robson Vaucher Filho (Eliseos Futsal).

Eliseos Futsal campeão na Sub-11 e ainda levou goleador e defesa menos vazada

Bola-Brasil na Sub-11

No Sub- 15, o Real foi o campeão, ASSAD vice, Eliseos Futsal em terceiro. Goleadores: Thainan Machado e Marco Antônio – SE Real – 4 gols e defesa menos vazada coube ao Real com os goleiros Rômulo, Felipe, Alexandre e Paulo.

Real campeão Sub-15 dos Jogos e troféus de artilheiro e goleiro menos vazado

A Direção da AJS e Arena agradecem a presença dos atletas e torcedores que deram um verdadeiro show. Agora a organização irá definir uma data para finalizar o Sub-17, na Arena.

Equipe da organização

Fotos: AJS (divulgação)