Real é goleado, cai fora da Série Prata e adia sonho do acesso à elite do futsal gaúcho

O confronto valia uma vaga na Série Ouro de 2027 e colocou frente a frente duas equipes em busca do acesso à elite do futsal gaúcho.

Jogando em casa, o Guarani foi superior desde os primeiros minutos e conseguiu transformar o domínio em gols. A equipe de Frederico Westphalen impôs seu ritmo e aproveitou as oportunidades criadas para abrir uma larga vantagem ainda na primeira etapa. Ao fim dos primeiros 20 minutos, o placar já apontava 7 a 1, deixando a classificação praticamente encaminhada para o time da casa.

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Na segunda etapa, o ritmo da partida diminuiu. Com a vantagem construída, o Guarani passou a administrar o resultado, enquanto o Real buscava diminuir a diferença. Ainda assim, os donos da casa encontraram espaço para marcar mais duas vezes e fecharam a partida em 9 a 1.

Com a vitória, o Guarani confirmou o acesso à Série Ouro de 2027. A equipe se junta a Lagoa Futsal, AGE de Guaporé e Locomotiva, que também garantiram vaga na principal divisão do futsal gaúcho na próxima temporada.

Para o Real Alegrete, a derrota encerra mais uma tentativa de chegar à elite estadual. O clube permanece na Série Prata em 2027 e terá pela frente mais uma temporada de preparação em busca do acesso.

A equipe alegretense atravessa um processo de reestruturação nos últimos anos e, para a temporada de 2026, promoveu mudanças importantes no elenco e na comissão técnica. Mesmo com a reformulação, o objetivo de alcançar a Série Ouro não foi concretizado desta vez.

Agora, o Real terá de aproveitar o período até a próxima temporada para avaliar o trabalho realizado, ajustar o elenco e planejar a disputa de 2027. O sonho do acesso fica adiado por mais um ano.

Foto: Renato Badilha