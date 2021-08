Real encerra turno do Gauchão de futsal com a pior campanha no grupo

Após uma viagem desgastante de aproximadamente 10 horas na estrada, o representante alegretense no Gauchão de futsal foi até a cidade de Gentil no último sábado (21).

A viagem num micro-ônibus acabou atrasando e a equipe chegou somente uma hora antes do jogo. De acordo com o treinador Alonso Medeiros, os atletas sentiram o peso do jogo, a importância que tinha o confronto. “O desgaste foi muito maior do que imaginávamos, estando sempre um tempo atrás da bola, sempre correndo atrás do adversário e isso nos prejudicou muito”, avaliou Medeiros.

Na primeira etapa o Real saiu atrás no marcador e foi para o vestiário com o placar adverso de 2 a 0. No retorno o time de Alegrete foi logo surpreendido pelo adversário e levou três gols em 3 minutos de jogo.

Foi uma partida muito abaixo das últimas atuações do Real. A equipe de Alegrete reclamou bastante da arbitragem. “Tivemos problemas com arbitragem e infelizmente saímos prejudicados neste fator. Placar complicado, jogo difícil, mas é levantar a cabeça para que sábado possamos fazer um bom jogo contra a mesma equipe na volta do returno, a equipe adversária deverá fazer uma logística totalmente diferente da nossa para o jogo, tendo em vista que a nossa foi complicada”, argumenta o treinador.

Foi a segunda vitória seguida da APF/Agrolavoura/Gentil, a primeira em casa no Gauchão de Futsal Série B. A equipe teve uma atuação muito firme e consistente do início ao fim, impondo seu ritmo de jogo e aproveitando as oportunidades. Final 7 a 2 frente ao Real Alegrete, com gols de Grilo (2), William (2), Guterres, Felipe Andara e Léo Graminho (que fez sua estreia neste jogo). Assim, a APF pula para a quinta posição na chave e no próximo sábado viaja até Alegrete, para enfrentar o mesmo adversário no início do returno. Pelo Real, Jerri e Jacãozinho marcaram os gols,

A rodada final do turno ainda teve ABELC 2 x 1 Santa Rosa Futsal e ANBF 1 x 2 AFSJI. A liderança continua com o Fontoura Xavier 15 pontos. O Real somou apenas um pontos em 6 jogos. Ainda term chances matemáticas de classificação no returno que inicia no próximo sábado jogando em casa.

“A Liga nos proporcionou que disputássemos essa competição esse ano para não ser rebaixado para a Série C. Com dois meses de preparação é difícil disputar uma Série B. Mas estamos ciente e vamos continuar na luta”, enfatizou o presidente do Real Gilson Barcelos. O Real confirmou um investimento por intermédio da prefeitura que vai viabilizar a participação da equipe no restante da competição.