Real enfrenta o ACCAD em casa, de olho na recuperação na Série Prata

O Real vem de uma derrota fora de casa contra a boa equipe de Ijuí. Agora em casa, o time alegretense busca a recuperação para seguir vivo na busca pela classificação ao mata-mata da Série Prata e consequente vivo na disputa pelo acesso.

A equipe estará desfalcada de três dos seus principais jogador, Douglas Ramos, Nathan Fagundes e Vitor Otávio Irizaga. A bola rola a partir das 20h no ginásio da Arena Esporte e Lazer e o ingresso está sendo comercializado no valor de R$ 10,00. Antecipados, estão sendo comercializados na Rede Conesul e na escolinha do Real.

Fotos: Real Instagram