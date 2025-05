Real enfrenta Ijuí fora de casa pela segunda rodada da Série Prata neste sábado

Neste sábado (17), a Sociedade Esportiva Real vai até Augusto Pestana para sua segunda partida no estadual Série Prata 2025. A equipe alegretense venceu em seu primeiro confronto e busca um bom resultado fora de casa.

O Real soma três pontos na tabela de classificação e vai para sua primeira partida longe do seus domínios e projeta um bom resultado para seguir vivo na briga pela classificação à próxima fase do estadual Série Prata 2025.

A bola rola a partir das 20h no ginásio Municipal de Augusto Pestana e a partida terá transmissão por parte do time da casa através do Youtube do Ijuí Futsal. A equipe da casa também tem três pontos, porém, vai para o seu terceiro confronto.