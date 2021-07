Real estreia neste sábado na Arena frente ao Fontoura Xavier pelo Gauchão de Futsal

Share on Email

Neste sábado (17), inicia a caminhada da Sociedade Esportiva Real na Série B do Campeonato Gaúcho de Futsal 2021.

A competição terá 14 equipes dividida em duas chaves e o primeiro confronto do representante alegretense é contra o Fontoura Xavier Futsal no ginásio de esportes da Arena Esportes e Lazer. A partida inicia às 19hs, sem a presença de público e terá transmissão da Rádio Alegrete também pela página da emissora no Facebook.

Na semana passada o Real disputou seu último amistoso antes da estreia. Jogando na Arena venceu o Quaraí por 4 a 0. O grupo de 14 atletas em sua maioria jogadores de Alegrete trabalhou intensamente desde o mês de maio. A parte física ganhou atenção especial do preparador físico Alonso Medeiros.

“Nossa equipe está bem montada. Tivemos regularidades nos trabalhos e já com um padrão definido de jogo. Sabemos da intensidade de jogos da Liga. Vamos encarar equipes qualificadas e o padrão de jogo é diferente do que tivemos na última competição”, destacou Medeiros.

Para o técnico Dema, a expectativa é boa. Ele está confiante no grupo e esboçou uma equipe para fazer valer o fator casa. Embora não possa contar com a força da torcida, uma vitória em casa traz tranquilidade para o trabalho da equipe. “Trabalhamos muito a bola parada. A marcação e também estamos ciente que precisamos atacar o adversário com inteligência”, comentou.

O presidente Gilson Barcelos, não esconde a ansiedade de que tudo precisa dar certo. A correria fora da quadra é para que dentro das quatro linhas os atletas possam desempenhar suas funções com tranquilidade.

Cumprindo uma série de compromissos nos últimos dias o diretor acredita numa boa competição. “Teremos dificuldades, sem dúvida. A disputa será acirrada, mas a diretoria está unida e empenhada para o sucesso do clube. Apostamos muito nesse grupo de atletas”, pontuou.

Com 14 clubes divididos nos grupos A e B, o Gauchão Sicoob Série B inicia neste sábado. A cada rodada, serão três confrontos em cada grupo, com um clube de folga em cada rodada, também de cada grupo.

Grupo A

REAL ALEGRETE x FX FUTSAL

SANTA ROSA FUTSAL x ANBF

AFSJI x OMF

Folga: ABELC

Júlio Cesar Santos