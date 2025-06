Real faz boa partida e empata em Cerro Largo

Com a bola rolando, o Real começou com uma estratégia mais ofensiva, criando boas jogadas no início do jogo. No meio da primeira etapa, o time alegretense abriu o placar e confirmou o domínio inicial na partida fora de casa.

Na segunda etapa, o time do Cerro Largo ficou a maior parte do tempo com a posse da bola e chegou ao empate após uma jogada com goleiro-linha.

Destaque para o goleiro Jeferson Retamar, que foi um dos responsáveis por garantir o empate em 1 a 1. Esse ponto mantém o Real vivo no grupo e na luta pela classificação ao mata-mata.

Foto: Joga Mais TV