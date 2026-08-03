Real goleia equipe de Faxinal do Soturno e entra na zona de classificação da Série Prata

O Real Alegrete conquistou uma importante vitória na Série Prata de Futsal no último sábado (1º). Jogando em Faxinal do Soturno, a equipe alegretense dominou a partida do início ao fim e venceu por um expressivo placar de 9 a 3, resultado que confirma a evolução do time na competição estadual.

3 de agosto de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Esporte, Notícias, Política, Saúde 0

Desde os primeiros minutos, o Real mostrou superioridade dentro de quadra. Com boa marcação, intensidade e rápidas transições ofensivas, a equipe construiu o placar com naturalidade e não deu chances para o adversário reagir.

O grande destaque da partida foi o ala Rennan Menezes, que viveu uma noite inspirada e balançou as redes seis vezes, sendo o principal nome da goleada. A atuação coletiva também chamou a atenção, refletindo o crescimento da equipe nas últimas rodadas da competição.

Com o resultado, o Real Alegrete chegou aos 10 pontos e igualou a pontuação do Horizontina Futsal na classificação do grupo, mantendo vivas as chances de avançar à próxima fase da Série Prata.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Agora, a equipe terá dois confrontos decisivos para encerrar a fase de grupos. O primeiro deles acontece já neste sábado, dia 8 de agosto, quando o Real enfrenta o Horizontina Futsal, fora de casa, em um duelo direto que pode ser determinante para a classificação. Na sequência, o time alegretense fará seu último compromisso da fase diante da torcida, buscando confirmar a vaga entre os classificados.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*