Real goleia equipe de Faxinal do Soturno e entra na zona de classificação da Série Prata

Desde os primeiros minutos, o Real mostrou superioridade dentro de quadra. Com boa marcação, intensidade e rápidas transições ofensivas, a equipe construiu o placar com naturalidade e não deu chances para o adversário reagir.

O grande destaque da partida foi o ala Rennan Menezes, que viveu uma noite inspirada e balançou as redes seis vezes, sendo o principal nome da goleada. A atuação coletiva também chamou a atenção, refletindo o crescimento da equipe nas últimas rodadas da competição.

Com o resultado, o Real Alegrete chegou aos 10 pontos e igualou a pontuação do Horizontina Futsal na classificação do grupo, mantendo vivas as chances de avançar à próxima fase da Série Prata.

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Agora, a equipe terá dois confrontos decisivos para encerrar a fase de grupos. O primeiro deles acontece já neste sábado, dia 8 de agosto, quando o Real enfrenta o Horizontina Futsal, fora de casa, em um duelo direto que pode ser determinante para a classificação. Na sequência, o time alegretense fará seu último compromisso da fase diante da torcida, buscando confirmar a vaga entre os classificados.