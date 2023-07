Real joga neste sábado em casa e busca vitória para subir na tabela de classificação

Neste sábado (22), A Sociedade Esportiva Real entra em quadra pela 6ª rodada da Série Prata de Futsal. A equipe alegretense busca a recuperação no campeonato estadual frente a boa equipe AES Sobradinho.

O time comandado por Dema Corrêa, vem de uma derrota dura fora de casa contra a equipe da AFA de São Francisco de Assis. A equipe busca a reabilitação frente ao seu torcedor que tem sido fundamental na conquistas das vitórias em casa.

O treinador Dema Corrêa orientou a equipe durante a semana visando um jogo que promete ser de muito físico e de alta intensidade. “A equipe vem desempenhando bem, precisamos manter a regularidade no padrão de jogo nos jogos fora de casa”, relatou o técnico.

A equipe alegretense está na 8ª colocação na tabela de classificação e buscar aproximar-se do pelotão da frente. A equipe adversária vem de uma derrota fora, contra a equipe de Jaguari pelo placar de 4 a 2, e busca surpreender o Real em Alegrete.

A partida será realizada no ginásio da Arena Esporte e Lazer a partir das 20h, o Real convida toda comunidade alegretense para prestigiar esse grande evento que é de suma importância para a cidade de Alegrete no cenário do futsal Estadual. Confira abaixo a classificação atualizada da Série Prata 2023. Ingressos disponíveis na bilheteria do ginásio no valor de R$ 10,00 (Dez Reais).

Fotos: reprodução