Real perde a primeira na Série Prata jogando em Ijuí

A equipe enfrentou o time do Ijuí Futsal e acabou sendo derrotada fora de casa.

Com a bola rolando, o Real começou muito bem na partida, impondo seu padrão de jogo e saindo na frente do placar. No entanto, a equipe de Ijuí conseguiu a virada e se manteve à frente durante o restante do confronto. Apesar disso, o time alegretense demonstrou valentia e buscou o resultado a todo momento.

A partida terminou 9 x 6 para o time da casa e o Real sofreu o primeiro revés na competição estadual. O time alegretense retorna à quadra no próximo dia 31/05 onde enfrenta a equipe da ACCAD de Santiago em casa, na Arena Esporte e Lazer.

Foto: Sabrina Roos e Ijuí Futsal