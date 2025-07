Real perde fora de casa para o Itacurubi, em confronto direto na Série Prata

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último sábado (12), a Sociedade Esportiva Real, foi até Itacurubi para um confronto direto na Série Prata de Futsal. Ambas equipes estavam empatados em pontos e a partida era decisiva para aspirações futuras na competição.

Com a bola rolando, o Real saiu na frente do marcador, porém, logo em seguida viu a equipe da casa empatar o confronto. A equipe de Alegrete criava as chances de gol, mas desperdiçava em lances capitais na partida.

Na segunda etapa, o time da casa pulou na frente do marcador e assegurou mais uma vitória e garantindo os três pontos, 5 x 3. O Real foi ultrapassado pela equipe de Itacurubi e agora precisa de uma sequência de vitórias para seguir na briga para o mata-mata da Prata.