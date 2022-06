Real segue sem vencer na Série Prata e joga sábado fora de casa

Após a estreia com derrota no Campeonato Gaúcho de Futsal Série Prata, a Sociedade Esportiva Real jogou no último sábado (4), em casa e voltou a perder.

Diante do seu torcedor, o Real deixou escapar o empate diante da Associação Vianense de Futsal no último minuto da partida. Um jogo equilibrado do início ao fim, de muita intensidade, forte marcação na Arena Esporte Lazer, que recebeu um público de aproximadamente 250 pessoas.

Em seu primeiro jogo em casa, o Real deixou escapar o empate no último segundo.

A AVF, comandada pelo alegretense Alexandre Boherer, venceu por 5 a 4, com gols de Eduardo Tessari, Welington e Gregue, craque do jogo que anotou um hat-trick. Pelo Real, gols de Anderson, Pablo e Jerri que marcou duas vezes.

A equipe alegretense joga pela terceira rodada contra o Cruzeiro Futsal de São Gabriel. O jogo será realizado no sábado (11), no ginásio poliesportivo de Santa Margarida do Sul, em virtude do ginásio em são Gabriel não estar habilitado para jogos da FGFS.

Fotos: reprodução