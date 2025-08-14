Real tem jogo decisivo valendo a classificação para o mata-mata da Série Prata

Neste sábado (16), a Sociedade Esportiva Real, vai para seu último compromisso na primeira fase do Estadual Série Prata. A equipe precisa vencer para garantir sua vaga nas eliminatórias e seguir sonhando com acesso à Série Ouro.

O ginásio da Arena Esporte e Lazer promete receber um grande público no confronto contra a forte equipe do Cerro Largo. A bola rola a partir das 20h e o Real precisa de uma vitória simples para garantir a classificação ao mata-mata.

Os ingressos estão sendo comercializados e para mais informações entrar no perfil da equipe no Instagram, Real Alegrete. O jogo é cercado de expectativa pela boa campanha que a agremiação faz neste ano.