Real vai a Cerro largo em busca dos três pontos fora de casa na Série Prata

O Real precisava voltar a vencer para não se distanciar da zona de classificação ao mata-mata. Uma vitória recoloca a equipe alegretense na faixa de classificados e assegura uma boa colocação dentro do grupo da Série Prata.

O time alegretense terá o retorno de atletas importantes que irão qualificar ainda mais o elenco para esse confronto. A bola rola a partir das 20h no ginásio, Roque Nedel em Cerro Largo e a equipe da casa irá transmitir o confronto pelo canal do Cerro Largo Futsal no Youtube.