Real vai a Itacurubi em confronto direto na Série Prata

Neste sábado (12), a Sociedade Esportiva Real vai para mais um compromisso fora de casa na Série Prata 2025. Desta vez, a equipe vai a Itacurubi para enfrentar o time da cidade “Ser Itacurubi” em um confronto direto dentro da chave.

A equipe vem de um bom resultado fora de casa onde conseguiu um precioso empate contra o fortíssimo Cerro Largo. O Real está com quatro pontos e a equipe do Itacurubi também está com o mesmo número de pontos e por isso a importância do confronto.

A bola rola a partir das 20h no ginásio Municipal de Itacurubi. O Real vem fazendo uma boa campanha e vem aproximando cada vez mais seu torcedor do time criando um elo de ligação entre time torcida em Alegrete.