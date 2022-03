Real vai jogar a Série Prata pela Federação e estreia em São Chico

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Sociedade Esportiva Real vai disputar em 2022, a Série Prata da Federação Gaúcha de Futsal.

A Federação Gaúcha de Futsal realizou, presencialmente na cidade de Santa Maria, o Congresso Técnico de organização da Série Prata. A reunião, comandada pelo presidente da entidade, Ivan Santos, aconteceu no dia 18.

Congresso foi realizado no Centro do Estado. Foto: X1 Futsal

No encontro, foram confirmadas as equipes participantes, além de já terem sido formados os dois grupos e definida a primeira rodada da competição. Ao todo, serão 14 clubes que iniciam a disputa no dia 28 de maio.

De acordo com o presidente Gilson Barcellos a mudança se deve aos custos. Jogando a Prata pela Federação o representante alegretense diminuiu os gastos em relação a competição promovida pela Liga Gaúcha.

A estreia será fora de casa. O Real joga no dia 28 de maio, em São Francisco de Assis, contra a AFA – Associação de Futsal Assisense.

O time alegretense está na Chave A, que também tem as equipes da SER Santiago, Cruzeiro de São Gabriel, Independente de Lavras do Sul, La Máquina de São Sepé, AVF Manoel Viana e Império de Itaqui.

Confira a formação dos grupos:

GRUPO A

La Máquina (São Sepé)

SE Independente (Lavras do Sul)

SER Santiago (Santiago)

AVF (Manoel Viana)

Cruzeiro Futsal (São Gabriel)

Império (Itaqui)

Real Alegrete (Alegrete)

AFA (São Francisco de Assis)



La Máquina (São Sepé) SE Independente (Lavras do Sul) SER Santiago (Santiago) AVF (Manoel Viana) Cruzeiro Futsal (São Gabriel) Império (Itaqui) AFA (São Francisco de Assis) GRUPO B

Figueira (Tupanciretã)

Sercesa (Carazinho)

Sananduva Futsal (Sananduva)

SER Triunfo (Triunfo)

Black Show (Guaíba)

Bom Jesus (Soledade)

Confira, também, a primeira rodada da competição: