Real vence fora de casa e segue vivo na briga pela classificação ao mata-mata da Série Prata

No último domingo (3), a Sociedade Esportiva Real foi até Santiago para enfrentar a equipe da Accad em seu penúltimo compromisso na fase de grupos da Série Prata. A partida tinha caráter decisivo para manter o time vivo na briga pela classificação no Grupo A.

Com a bola rolando, a equipe alegretense dominou todas as ações da partida e rapidamente construiu um placar elástico. No final da segunda etapa, o time confirmou a vitória com o expressivo placar de 8 a 3. Com os três pontos conquistados, o Real chegou aos 10 pontos e agora precisa vencer na última rodada para garantir sua vaga no mata-mata da Série Prata.

O sistema de classificação da competição prevê a passagem das duas melhores equipes de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados entre todos os grupos. O Real volta a campo no próximo dia 16 de agosto, sábado, contra o Cerro Largo — líder do grupo — e promete realizar uma grande festa para buscar a tão sonhada classificação.

Em 2025, a equipe passou a contar com uma nova diretoria e uma nova comissão técnica, que reformularam o planejamento dos últimos anos. As mudanças vêm surtindo efeito positivo ao longo da campanha na Série Prata. Agora, é vencer ou vencer para o Real.