Real vence no Sub-13, e umidade na quadra adia restante da rodada da 3ª Super Copa Regional de Futsal em Alegrete

A 3ª Edição da Super Copa Regional de Futsal, realizada no Centro Esportivo Real, em Alegrete, teve sua programação interrompida no último domingo (16 de agosto). Devido à excessiva umidade no piso da quadra — fator que coloca em risco a integridade física dos atletas —, a organização precisou suspender a sequência de jogos da rodada tripla.

Antes do adiamento das demais partidas, apenas um confronto foi disputado pela manhã:

Categoria Sub-13: Real Alegrete 2 x 0 Bola Brasil (Uruguaiana)

Real Alegrete 2 x 0 Bola Brasil (Uruguaiana) Gols da partida: Thalles Soares e Lorenzo Farias.

A competição, organizada pela Sociedade Esportiva Real Alegrete, reúne equipes nas categorias Sub-09, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, incluindo representantes do JF Futsal e do Real Proficar, além dos visitantes do Bola Brasil.

Novas datas para a remarcação dos jogos cancelados e a continuidade do cronograma oficial deverão ser divulgadas em breve pela organização do evento.

Fotos: Clic do Vini