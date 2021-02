Reaplicação da prova do Enem foi tranquila em Alegrete

Compartilhe















A reaplicação do Exame Nacional de Ensino Médico – ENEM aos estudantes que não puderam realizar a prova em janeiro passado, porque estavam em isolamento social por conta do coronavírus ou tivessem contato, foi aplicada nos dias 23 e 24 de fevereiro em Alegrete.

A reaplicação foi no Oswaldo Aranha com outra prova elaborada.

Para você ter ideia, o Enem de 2020 não foi realizado no mês de novembro, como sempre aconteceu nos últimos anos, mas em janeiro de 2021, dois meses depois. Se dependesse da vontade do público, as provas seriam aplicadas ainda mais tarde, em maio de 2021. Só que a organização manteve a decisão de realizar as provas em janeiro.

Nesse ritmo, os resultados do Enem 2020 só devem sair no final de março de 2021. Quanto ao Enem 2021, ainda não se sabe se as provas serão realizadas em novembro ou se terão de ser adiadas mais uma vez por causa dos reflexos da pandemia.

O resultado oficial do Enem 2020 será divulgado em 29 de março de 2021, segundo o edital da prova.

Apesar de serem aplicadas em datas diferentes, os resultados da edição impressa e digital serão divulgados no mesmo dia. Já o gabarito das provas serão divulgados em até 10 dias após o fim da aplicação de cada versão do exame.

Como usar a nota do Enem 2021 para entrar na faculdade

Assim que sai o resultado do Enem, os participantes começam a se mobilizar para buscar uma vaga na faculdade, mas nem sempre isso é tão simples quanto parece. Normalmente, os processos seletivos são concorridos e exigem uma dose tripla de atenção por parte dos interessados.

O primeiro a abrir as portas é o ingresso direto, modalidade muito comum entre as faculdades privadas. O sistema permite entrar no curso de graduação sem fazer vestibular. Dá para usar a nota do Enem 2021, do Enem 2020, do Enem 2019 e muitas vezes de qualquer outro a partir de 2010.

Vera Soares Pedroso