Rebelião na Modulada de Uruguaiana

A rebelião estaria acontecendo nos três módulos e o motivo seria a operação- padrão da Susepe que teve início na última segunda-feira.

O 6⁰ Batalhão do Choque, Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar estão no local em apoio aos agentes penitenciários.

Os servidores penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul estão em Estado de Greve desde a deliberação em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 11 de janeiro de 2022.

Desde o último dia 17, o ato estabelece o fim das realizações de audiências virtuais nos Estabelecimentos Prisionais, assim como todas as escoltas passarão a ser realizadas dentro dos moldes apresentados no Documento próprio Operação Legalidade, conforme o item Movimentações Externas.

Em 20/01/2022, o sistema prisional gaúcho passa a não mais proceder com a entrada de sacolas, a partir desta data não haverá mais recebimento de itens externos para os apenados. Ficando contemplado como itens externos não recebidos, os produtos ofertados pelas cantinas.

Em 23/01/2022, a partir desta data não haverá permissão para entrada de visitas aos apenados do sistema.

Em 26/01/2022 ocorrerá a paralisação de 72 horas, onde somente haverá atendimento em caso de risco de morte e procedimento de fornecimento de alimentação aos apenados.

Em Alegrete, o administrador do PEAL, Cledir Pies, disse à reportagem que o clima no presídio é de normalidade, até o momento.