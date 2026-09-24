Recanto da Amizade mantém viva uma tradição que nasceu de um encontro familiar

Em pleno Mês Farroupilha, grupo de familiares e amigos se prepara para completar dez anos de encontros marcados pela tradição, convivência e amizade.

Setembro ainda não terminou. E, em Alegrete, quando o mês é Farroupilha, sempre há uma história a mais para contar.

Há histórias que acontecem nos grandes eventos tradicionalistas, nos rodeios, nos desfiles e nas programações oficiais. Mas existem também histórias que acontecem de forma silenciosa, construídas por famílias e amigos que, ano após ano, mantêm vivos os costumes, os encontros e o sentimento de pertencimento à cultura gaúcha.

Uma dessas histórias é a do Recanto da Amizade, grupo que nasceu de uma reunião familiar e que, ao longo dos anos, transformou-se em uma tradição.

A origem remonta a uma garagem, onde familiares começaram a se reunir para celebrar a Semana Farroupilha, o gosto pelo cavalo, pelas tradições gaúchas e, principalmente, pela convivência entre familiares e amigos.

O que começou com poucos participantes foi crescendo a cada ano. Os encontros ganharam novos integrantes e passaram a reunir um número cada vez maior de pessoas, consolidando um espaço de confraternização que chega, em 2026, próximo de completar uma década de história.

Em 2027, serão dez anos de Recanto da Amizade.

À frente dessa trajetória está Ana Paula Valente, que destaca a importância das pessoas que ajudaram a construir e manter o grupo ao longo dos anos.

Entre os nomes lembrados estão Oli Rodrigues da Rosa e Vera Marli, responsáveis por abrir o espaço que acolheu os primeiros encontros, além de Valdecir Campanelli, Laura, Raquel e Robson Campanelli, entre outros familiares e amigos que contribuíram para que a iniciativa se transformasse em uma tradição.

A história, porém, não pertence a algumas poucas pessoas. É construída por todos que participam.

São familiares que retornam a cada ano, amigos que reservam um tempo para estar juntos e pessoas que, mesmo tendo outros lugares para frequentar durante a Semana Farroupilha, escolhem compartilhar aquele momento no Recanto da Amizade.

Esse talvez seja um dos principais significados da trajetória do grupo: a capacidade de reunir pessoas em torno de algo que vai muito além de uma programação de setembro. São encontros que preservam memórias, aproximam gerações e fortalecem vínculos.

Em 2026, Ana Paula não conseguiu estar tão presente quanto gostaria, em razão de problemas de saúde na família. Ainda assim, segundo ela, o grupo permaneceu forte e unido, mostrando que uma tradição construída coletivamente não depende da presença de uma única pessoa para continuar. E é justamente essa continuidade que ganha um significado especial durante o Mês Farroupilha.

A tradição gaúcha não está apenas nos símbolos, nas roupas, na música ou na gastronomia. Está também na capacidade de reunir, receber, compartilhar, contar histórias e manter vivos os vínculos construídos ao longo do tempo. O Recanto da Amizade é um exemplo dessa tradição que acontece no cotidiano.

Uma história que começou pequena, dentro de uma garagem, e que foi crescendo sem perder aquilo que lhe deu origem: a vontade de estar junto. Agora, com os olhos voltados para 2027, o grupo já se aproxima de um momento especial: dez anos de encontros.

Dez anos de fotografias, lembranças, chegadas, reencontros e histórias que certamente ainda serão contadas. Porque setembro ainda tem muito para contar. E, em uma terra onde a tradição faz parte da identidade, histórias como a do Recanto da Amizade mostram que o espírito farroupilha também vive nesses encontros simples, onde família e amigos se reúnem, o tempo parece parar por algumas horas e novas memórias passam a fazer parte da história.