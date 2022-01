Recebeu para fazer serviço, não cumpriu sua parte e foi fazer churrasco com vizinho

Homem foi à Delegacia de Polícia após ser ameaçado por indivíduo que, inicialmente, havia contratado para realizar alguns consertos em sua residência.

De acordo com o registro, a vítima destacou que o acusado fez um orçamento no valor de R$ 600,00 para realizar os reparos solicitados. Porém, exigiu uma entrada no valor de R$ 200,00.

No dia seguinte, foi até o endereço da vítima e começou o trabalho onde fez alguns buracos na residência. Já no dia seguinte, a esposa do contratado, ligou e pediu a quantia de R$300,00 pois o filho estaria doente. A vítima fez um PIX no valor.

Contudo, o acusado não retornou mais para concluir o serviço e, ao tentar contato por telefone, teria alegado que estava com Covid. Por estar desconfiado, o contratante foi até o endereço do indivíduo e visualizou e ele fazendo um churrasco com um vizinho, ambos consumindo bebida alcoólica.

Desta forma, a vítima teria interpelado o acusado e foi ameaçado. O acusado disse que ele era de uma facção e teria armas enterradas no pátio.