Receita básica para viver melhor: bons hábitos alimentares e atividade física

A mudança radical nos hábitos alimentares e de rotina que garantiu bem estar e uma vida saudável ao alegretense Michel Marchezan de 30 anos.

Michel é formado em Direito e Relações Públicas. Atualmente trabalha como auxiliar de escritório de advocacia, e também presta consultorias sobre estratégias de comunicação para empresas, cria ações para melhorar as redes socias e engajamentos.

Durante a semana ele fez uma postagem no Instagram falando um pouco sobre sua rotina e aceitou falar com reportagem para auxiliar pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema que ele enfrentou no ano de 2016.

Há quatro anos, a vida do alegretense mudou completamente, mas para melhor.

O início de tudo ocorreu quando ele precisou modificar a rotina que levava por questões sérias de saúde.

Na época, Michel não praticava atividades físicas, e tinha uma alimentação baseada em produtos que eram em grande parte industrializados e com muito sódio.

O resultado foram vários cálculos renais, e consequentemente diversas entradas em hospitais, o que ocasionava muita dor e desconforto nos rins.” Minha imunidade era baixa, e com isso, ocorreu a perda de peso. Ainda, nesse mesmo período desenvolvi intolerância ao glúten e a lactose. Fui de 75 kg para 61 kg” comentou.

A partir disso, ele percebeu que era importante mudar a rotina, pois o sedentarismo estava prejudicando a saúde de forma significativa.

Foi então que Michel passou pela primeira superação ao procurar uma academia e trocar o sedentarismo por atividades físicas regularmente.Hoje, ele pratica musculação e corrida.

” No início foi difícil manter uma rotina de exercícios, mudar os meus hábitos e vícios. Mas com persistência e muita força de vontade foi possível”, citou.

Ao completar quatro anos de dedicação, disciplina e determinação, o que o deixa extremamente feliz foi nunca ter desistido, mesmo naqueles dias em que bateu o desânimo ou que tudo ficou um pouco mais complexo por dificuldades diversas.

“Praticar atividade física vai muito além de uma questão estética, é uma questão de qualidade de vida. Não é apenas um lazer, mas sim uma atividade essencial, que me ajuda a manter o equilíbrio”- acrescentou.

Como prova disso, ele destaca os quatro anos que seu organismo não desenvolve mais cálculos renais, além da mudança na alimentação. O consumo passou a ser alimentos mais saudáveis e com isso, ele ganhou força e massa muscular, chegando a 79 kg.

“Agradeço imensamente aos profissionais que estiveram comigo nessa caminhada. Em especial, meu amigo Rafael Oliveira, proprietário da academia Bio Fitness, que além de amigo é um excelente profissional e incentivador, e que me acompanha nesse processo há quase dois anos. É satisfatório olhar para trás e perceber essa evolução de 2016 até 2020. Sair da zona de conforto, não é algo fácil. Mas, evoluir é preciso e como tudo na vida requer força de vontade para alcançar nossos objetivos” – evidenciou.

Para concluir, Michel salienta que todos são capazes de mudar sua rotina, para isso, as pessoas precisam querer, além de muita força de vontade. Assim como, sempre terem a certeza que vão existir dias difíceis, mas que jamais devem desistir diante dos obstáculos. Eles(obstáculos), devem servir de alicerces para alcançar os objetivos.

Flaviane Antolini Favero