Receita do Restaurante Butiquim para chegar aos 30 anos: resiliência, dedicação e respeito aos clientes

O Restaurante Butiquim completa três décadas com o compromisso de oferecer aos clientes um atendimento de qualidade e um cardápio variado que inclui buffet com mais de dez pratos quentes, buffet de saladas, grelhados, churrasco e sobremesas que é cortesia da casa.



No dia da festa (22), o cardápio era o tradicional “Dia do Peixe”, o mais esperado durante a semana por aqueles que apreciam os mais diversos pratos com peixes e frutos do mar.



O delicioso almoço, a correria costumeira, alegria, emoção, a pró-atividade da equipe, homenagens e o comunicado que o dia era mais que especial, contagiou a todos. Teve parabéns, fotos com os clientes, abraços e o desejo de vida longa ao Restaurante e à Família Butiquim.

Trajetória:

Em 22 de julho de 1992 uma nova opção no segmento gastronômico chegava em Alegrete.

O nome sugerido na época era “Butiquim Café”. Com a proposta de oferecer aos clientes café da manhã, lanches, pratos feitos e muitas outras delícias. O Butiquim Café abria suas portas na primeira hora da manhã e estendia seu atendimento até a noite, conquistando público de todos os cantos da cidade.

Como nem tudo são flores, a proprietária Dona Clarinda Rozalina da Silveira, conta que compartilhar o sonho com alguém nem sempre dá certo, por isso, enfrentou o fim de uma sociedade, falta de dinheiro, mudança de endereço, vários problemas que se fosse contar, ninguém acreditaria que seria possível chegar até aqui.

Butiquim Café foi um ótimo nome, impactante, ganhou força e reconhecimento.

Diante das mais diversas situações, o trabalho foi fortalecido pela matriarca Clarinda e as filhas Isabel Cristina Almeida que a acompanha desde o início e responsável pelo administrativo da empresa, Luizele da Silveira Almeida que ajudou a mãe em Alegrete, porém, foi administrar a filial Butiquim Café 2 na cidade de Canoas por mais de uma década e a filha mais nova, Clarisse da Silveira Almeida que cresceu vendo a mãe e as irmãs trabalhando muito e também atuou na empresa, mas preferiu seguir outra direção, mantendo os mesmos princípios, trabalho e dedicação.

Clarisse se emociona ao lembrar do tempo em que dormiam no chão do Butiquim Café porque era o único lugar que tinham para ficar.

Mãe e filhas continuaram lutando pelo sonho do próprio negócio. Uma família de mulheres fortes e determinadas que viram no trabalho uma porta para o futuro. Além delas, o carinho especial ao senhor Mário Barcelos, esposo da dona Clarinda que é o suporte em todas as horas, até no momento de auxiliar na produção dos doces caseiros que a esposa prepara com muito gosto para oferecer como cortesia aos clientes.



Em 1997, Butiquim Café, também passou atuar no segmento de restaurante, servindo buffet livre e por kilo. Além da gastronomia, foi casa noturna, nos áureos tempos do bom pagode, música ao vivo, casa cheia, incontáveis festas que reuniam amigos e familiares. A empresa teve matriz e filial em dois endereços, mudou de cidade, até que chegou no atual endereço, localizado na rua Vasco Alves, 227, sempre mantendo o padrão de qualidade e com as mesmas proprietárias.



Como os desafios e alguns contratempos, após a reforma do restaurante, um projeto desenvolvido pelo arquiteto Ricardo Dutra e equipe, além do novo layout, mais amplo, moderno e com um toque de requinte e bom gosto, as proprietárias decidiram repaginar, mudando o nome de Butiquim Café pelo Restaurante Butiquim, voltado exclusivamente para refeições, servindo Buffet livre, Buffet por kilo, marmitex e viandas.



Restaurante Butiquim oferece o espaço para a realização de eventos como recepções, festas, aniversários e casamentos, com o diferencial que mediante a contratação do Buffet, a locação do espaço é gratuita.

Restaurante Butiquim, por meio das proprietárias agradece a Deus pelo privilégio de permanecer no mercado após tantos obstáculos, agradece a sua equipe de profissionais comprometidos que não medem esforços para desenvolver um excelente trabalho, agradecem a confiança e o carinho dos seus clientes e aproveitam para destacar que muitos deles mantém-se fiéis desde o início da sua trajetória.

Confiança, é a principal receita para tanto sucesso!

Veja o cardápio:

Segundas- feira: Alaminuta com 30 pratos variados;

Terças e quintas-feiras: Grelhados e buffet livre;

Sextas-feira: Dia do Peixe;

Sábados: Churrasco na brasa, grelhados e saladas;

Endereço: Vasco Alves, 227 – Centro/ Alegrete

Telefone: 3422 55 77

Aline Menezes