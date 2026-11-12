Receita Estadual busca recuperar R$ 27 milhões em ICMS e dá prazo para empresas regularizarem pendências

Programa de autorregularização abrange 312 estabelecimentos que apresentaram divergências em operações envolvendo vendas para microempreendedores individuais (MEIs).

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz), por meio da Receita Estadual, está promovendo um novo programa de autorregularização tributária com o objetivo de recuperar aproximadamente R$ 27 milhões em ICMS devido aos cofres públicos. A iniciativa contempla, nesta primeira fase, 312 estabelecimentos que apresentam indícios de inconsistências no recolhimento do imposto.

A ação envolve operações de vendas realizadas para estabelecimentos enquadrados como microempreendedores individuais (MEIs), nas quais houve utilização de diferimento do ICMS. A análise da Receita Estadual identificou possíveis divergências que podem ter resultado no pagamento de valores inferiores aos efetivamente devidos.

O período analisado compreende as operações realizadas entre 1º de outubro de 2024 e 30 de setembro de 2026.

As empresas incluídas no programa têm até 15 de janeiro de 2027 para verificar as informações, corrigir eventuais inconsistências e efetuar o recolhimento dos valores apontados pela Receita Estadual.

Após o encerramento do prazo, os estabelecimentos que permanecerem com divergências poderão ser submetidos a procedimentos de ação fiscal, ficando sujeitos à aplicação das multas correspondentes.

Como consultar as pendências

As comunicações sobre o programa já estão disponíveis nas caixas postais eletrônicas dos contribuintes selecionados.

Para consultar os detalhes, os estabelecimentos devem acessar a área restrita do Portal e-CAC da Receita Estadual, na aba “Autorregularização”. No ambiente, estão disponíveis orientações, arquivos detalhados das operações analisadas e os cálculos das divergências identificadas.

O atendimento relacionado ao programa é realizado exclusivamente pelo canal de comunicação disponibilizado na própria aba “Autorregularização”.

O acesso pode ser feito pelo endereço oficial:

https://www.sefaz.rs.gov.br/Receita/PortaleCAC.aspx

Ação busca estimular a regularização espontânea

A iniciativa é conduzida pelo Grupo Especializado Setorial dos Supermercados (GES Super), em parceria com a Central de Serviços Compartilhados de Autorregularização (CSC ATR).

O programa integra a estratégia da Receita Estadual de ampliar as ações de regularização tributária, utilizando mecanismos de fiscalização massiva que permitem aos contribuintes corrigir espontaneamente possíveis irregularidades antes da adoção de medidas fiscais repressivas.

O modelo busca incentivar o cumprimento voluntário das obrigações tributárias, fortalecer a justiça fiscal e reduzir conflitos entre o Fisco e os contribuintes.

A Central de Serviços Compartilhados de Autorregularização é responsável pelas análises massivas, operacionalização, gestão e atendimento dos programas, trabalhando de forma integrada com os grupos especializados da Receita Estadual.

Prazo exige atenção dos contribuintes

Com 312 estabelecimentos abrangidos nesta primeira etapa e aproximadamente R$ 27 milhões em ICMS apontados como devidos, a Receita Estadual reforça a importância de que as empresas notificadas consultem suas informações e verifiquem as divergências identificadas.

A regularização dentro do prazo permite que os contribuintes resolvam as pendências por meio do programa, evitando o encaminhamento para procedimentos de fiscalização, que podem resultar em penalidades.