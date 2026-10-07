Receita Estadual identifica até R$ 42 milhões em ICMS a regularizar

Receita Estadual identifica diferenças entre valores recebidos por meios de pagamento e documentos fiscais; programa de autorregularização envolve até R$ 42 milhões

Contribuintes do regime geral de tributação têm até 30 de outubro para regularizar divergências identificadas pela Receita Estadual do Rio Grande do Sul entre os valores recebidos por diferentes meios de pagamento e as informações registradas nos documentos fiscais.

A medida faz parte de um novo programa de autorregularização do ICMS, que abrange operações realizadas entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2025. Segundo a Receita Estadual, os indícios levantados apontam para um potencial de recuperação de até R$ 42 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

As inconsistências foram identificadas por meio do cruzamento de informações fiscais com dados da Declaração de Informações de Meios de Pagamento (Dimp). O documento é fornecido à Receita Estadual pelas empresas responsáveis pelo processamento ou pela intermediação de pagamentos eletrônicos.

Entre as informações analisadas estão valores recebidos por meio de cartões de crédito e débito, PIX, cartões de loja (private label), transferências de recursos e operações realizadas por meio de marketplaces, entre outras modalidades.

Oportunidade de regularização

O programa é conduzido pela Central de Serviços Compartilhados de Autorregularização (CSC ATR) da Receita Estadual e oferece aos contribuintes a possibilidade de corrigir eventuais pendências antes da abertura de um procedimento de ação fiscal.

Os comunicados já foram encaminhados aos contribuintes identificados na operação. As informações podem ser consultadas na área restrita do Portal e-CAC, na aba “Autorregularização”.

No sistema, estão disponíveis as orientações para regularização, os indícios encontrados pela Receita Estadual e a memória de cálculo utilizada para chegar aos valores apontados.

Caso o contribuinte confirme a existência das divergências, a regularização poderá ser realizada mediante o recolhimento do imposto devido.

Prazo termina em outubro

O prazo para adesão à autorregularização termina em 30 de outubro. A Receita Estadual orienta que os contribuintes verifiquem os dados apresentados no sistema e, caso sejam constatadas diferenças, providenciem a regularização dentro do período estabelecido.

Após o encerramento do prazo, os contribuintes que permanecerem com divergências poderão ser submetidos à abertura de procedimento de ação fiscal, ficando sujeitos às penalidades previstas na legislação tributária.

A iniciativa integra as ações de fiscalização e conformidade tributária da Receita Estadual, utilizando o cruzamento de dados para identificar possíveis diferenças entre as operações efetivamente realizadas e aquelas registradas nos documentos fiscais.